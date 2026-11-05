Vremea

Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță temperaturi de -10 grade

Cum va fi vremea în weekend. ANM anunță temperaturi de -10 gradeÎngheț. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Vremea se va răci în România în următoarele zile, chiar dacă precipitațiile se vor reduce, iar soarele își va face apariția în majoritatea regiunilor. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate duminică și luni dimineață, când minimele ar putea ajunge la -10 grade în estul Transilvaniei. Răcirea se va resimți și în București.

Vremea în România. Ploile se retrag, dar temperaturile continuă să scadă

România va trece printr-o perioadă de răcire a vremii, după zilele în care precipitațiile au afectat mai multe regiuni ale țării.

Meteorologii estimează că, începând de joi, 5 noiembrie, norii se vor risipi treptat, iar intervalele însorite vor deveni tot mai frecvente. Deși aspectul vremii se va îmbunătăți, temperaturile vor continua să scadă, în special noaptea și în primele ore ale dimineții. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a declarat că ploile vor deveni tot mai rare, iar cerul va fi predominant senin în zilele următoare.

„Partea frumoasă a prognozei pentru următoarele zile este faptul că vremea va deveni, ca aspect, din ce în ce mai bună, cu un cer din ce în ce mai degajat. Vom avea o vreme însorită în toate regiunile țării. Astăzi încă mai este posibil să plouă slab în Oltenia și în partea de nord a Munteniei, după care, în zilele următoare, precipitațiile vor fi tot mai puține și vom avea tot mai mult soare”, a explicat Florinela Georgescu la Digi24.

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Potrivit meteorologilor, precipitații slabe mai sunt posibile în Oltenia și în nordul Munteniei, însă acestea se vor diminua treptat.

Ploi, ceață, frig

Ploi, ceață, frig. Sursa foto: Pixabay

Temperaturi negative în toată țara. Unde ar putea fi -10 grade

Răcirea se va accentua în special în timpul nopților, când lipsa norilor și prezența unei mase de aer rece vor favoriza scăderea temperaturilor sub pragul de îngheț. Primele valori negative sunt așteptate în special în jumătatea nordică a țării, unde minimele vor coborî încă din dimineața de vineri.

În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile ar putea ajunge inițial la -5 sau -6 grade Celsius. Cele mai reci dimineți sunt însă prognozate pentru duminică, 8 noiembrie, și luni, 9 noiembrie.

În aceste două zile, meteorologii estimează valori negative în toate regiunile României, cu cele mai scăzute temperaturi în estul Transilvaniei.

„Așteptăm ca duminică și luni dimineață să fie cel mai rece, cu minime care urmează să fie negative în toată țara. Temperaturile ar putea coborî până în jurul valorii de -10 grade în estul Transilvaniei, iar în celelalte zone ale țării se vor încadra între -4 și 0 grade”, a precizat directorul de prognoză al ANM.

Astfel, în timp ce în estul Transilvaniei minimele ar putea atinge -10 grade, în restul țării sunt prognozate valori cuprinse, în general, între -4 și 0 grade Celsius.

Vremea în București. Cât de mult vor scădea temperaturile

Răcirea vremii va afecta și Capitala, unde temperaturile nocturne se vor apropia treptat de pragul de îngheț. Potrivit estimărilor prezentate de Florinela Georgescu, în partea de nord a Bucureștiului valorile termice ar putea ajunge în jurul a 0 grade încă din dimineața de vineri.

Temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare, iar cele mai reci dimineți sunt așteptate duminică și luni.

În aceste intervale, minimele din București ar putea coborî la -2 sau -3 grade Celsius. Răcirea se va produce în condițiile în care cerul va deveni tot mai degajat, iar precipitațiile vor fi mai puține. Prin urmare, deși vremea va avea un aspect mai plăcut decât în zilele precedente, temperaturile din timpul nopților și dimineților vor fi considerabil mai scăzute.

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