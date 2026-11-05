Vremea din Europa ar putea aduce surprize în iarna 2026-2027, după ce vortexul polar a început să slăbească neobișnuit de devreme. Modelele meteorologice indică posibilitatea unei încălziri rapide a stratosferei, fenomen care poate favoriza pătrunderea aerului rece către continent. Potrivit analizelor, în decembrie și ianuarie, anumite regiuni europene ar putea înregistra temperaturi mai scăzute decât în mod obișnuit și ninsori mai abundente.

Vortexul polar traversează o perioadă de destabilizare accentuată, mai devreme decât în mod obișnuit pentru sezonul rece. Modelele meteorologice indică o scădere importantă a vitezei vânturilor din stratosferă, iar în perioada următoare este posibilă inversarea direcției acestora.

Potrivit unei analize publicate de Severe Weather Europe pe 4 noiembrie, fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai timpurii episoade majore de încălzire stratosferică bruscă observate în perioada modernă.

Vortexul polar este un sistem de circulație atmosferică format deasupra regiunilor polare, care se dezvoltă în timpul sezonului rece. Acesta se întinde de la nivelurile inferioare ale atmosferei până în stratosferă, la altitudini de zeci de kilometri.

Sistemul are două componente principale. Prima se află în stratosferă, iar cea de-a doua în troposferă, stratul atmosferic în care se formează fenomenele meteorologice resimțite la suprafața Pământului.

În perioadele în care vortexul polar este puternic, circulația atmosferică favorizează menținerea aerului foarte rece în apropierea Polului Nord. Atunci când sistemul slăbește sau este perturbat, masele de aer polar pot pătrunde mai ușor către regiunile aflate la latitudini mai sudice, inclusiv în anumite zone ale Europei.

Una dintre perturbările care pot afecta vortexul polar este încălzirea stratosferică bruscă, denumită în meteorologie Sudden Stratospheric Warming (SSW). Fenomenul constă într-o creștere rapidă a temperaturii în stratosferă, care poate provoca slăbirea sau inversarea circulației vânturilor din jurul regiunii arctice.

Analiza Severe Weather Europe arată că vortexul polar este deja puternic perturbat, iar prognozele indică o posibilă schimbare a direcției vânturilor în prima parte a lunii noiembrie. La aproximativ 30 de kilometri altitudine, simulările arată că vortexul polar s-ar putea separa în două nuclee. În același timp, temperaturile din stratosferă ar putea depăși cu peste 27 de grade Celsius valorile normale pentru această perioadă.

Meteorologii urmăresc în special viteza și direcția vânturilor stratosferice pentru a evalua starea vortexului polar. Vânturile puternice dinspre vest sunt asociate unui sistem stabil, în timp ce reducerea vitezei și inversarea direcției lor pot indica o perturbare majoră.

Modelele ECMWF și GEFS analizate de Severe Weather Europe indică posibilitatea inversării vânturilor în noiembrie. Totuși, fenomenul ar putea avea o durată redusă, iar circulația atmosferică s-ar putea reface până la jumătatea lunii. Dacă evoluția prognozată se confirmă, episodul ar putea avea loc cu aproximativ trei săptămâni mai devreme decât cele mai timpurii evenimente comparabile din seria de observații analizată.

Perturbarea vortexului polar nu este singurul fenomen care poate modifica circulația atmosferică în următoarele luni. Un alt factor important este El Niño, fenomen climatic din Oceanul Pacific care continuă să se intensifice. Conform estimărilor Centrului pentru Predicții Climatice al NOAA, există o probabilitate ridicată ca El Niño să atingă o intensitate puternică sau foarte puternică până în intervalul ianuarie–martie 2027.

Instituția ia în calcul inclusiv posibilitatea unui episod cu intensitate istorică, ce ar putea depăși unele dintre valorile înregistrate după anul 1950. Meteorologii urmăresc și oscilația cvasi-bienală, cunoscută drept QBO, care descrie alternanța direcției vânturilor din stratosfera tropicală. În sezonul 2026-2027, QBO se află în faza pozitivă, caracterizată prin vânturi de vest.

Pentru a evalua influența unei destabilizări timpurii a vortexului polar, autorul analizei Severe Weather Europe a examinat mii de ierni simulate de modelele climatice. Au fost selectate 21 de situații în care vortexul polar a suferit o perturbare asemănătoare, în condițiile unui El Niño puternic și ale unei oscilații QBO pozitive.

Rezultatele au fost comparate cu simulări în care vortexul polar a rămas stabil sau puternic. Această metodă a permis identificarea diferențelor asociate perturbării vortexului polar, separat de influența celorlalte fenomene climatice. Hărțile obținute nu reprezintă prognoza efectivă pentru iarna 2026-2027, ci indică modul în care o încălzire stratosferică timpurie ar putea modifica circulația atmosferică.

Simulările climatice analizate indică pentru luna decembrie un posibil tipar de presiune atmosferică scăzută în nordul și estul Europei.

În vestul continentului s-ar putea dezvolta, în schimb, o regiune cu presiune atmosferică ridicată. Această configurație ar putea favoriza pătrunderea aerului rece dinspre nord către anumite regiuni europene.

Hărțile temperaturilor arată un semnal de răcire pentru o mare parte a continentului, cu valori care ar putea coborî sub mediile climatologice. În anumite condiții, o asemenea configurație poate favoriza episoade de frig accentuat, asemănătoare celor asociate fenomenului cunoscut drept „Bestia din Est”.

În privința ninsorilor, simulările arată posibilitatea unor cantități peste normal în numeroase regiuni ale Europei. Excepțiile ar putea fi reprezentate de zonele nordice și nord-estice, unde semnalul privind ninsorile este diferit. Aceste rezultate descriu influența posibilă a încălzirii stratosferice, fără să stabilească exact unde și când va ninge în decembrie.

Modelele meteorologice pentru ultima parte a lunii noiembrie prezintă unele asemănări cu tiparele asociate perturbării vortexului polar. În sud-vestul Europei apare o posibilă regiune de presiune ridicată, în timp ce către nord-est este indicată o zonă cu presiune mai scăzută. Totuși, semnalul de răcire nu este la fel de pronunțat ca în simulările climatice care urmăresc exclusiv efectele încălzirii stratosferice.

Temperaturile sub valorile normale s-ar putea concentra în estul Europei, unde modelele indică și posibilitatea unor ninsori peste mediile obișnuite. Pentru restul continentului, prognozele analizate sugerează temperaturi mai ridicate decât în mod normal și cantități mai reduse de zăpadă.

Meteorologii atrag atenția că aceste configurații atmosferice nu pot fi atribuite exclusiv perturbării vortexului polar. Fenomenul El Niño poate influența, la rândul său, circulația atmosferică și poate modifica efectele încălzirii stratosferice.

În cazul lunii ianuarie 2027, simulările climatice arată că efectele unei încălziri stratosferice timpurii ar putea fi mai evidente în America de Nord. Modelele indică posibilitatea dezvoltării unei zone de presiune ridicată deasupra nord-estului Oceanului Pacific și a unei regiuni cu presiune scăzută în Canada.

Aceasta din urmă s-ar putea extinde către nordul Statelor Unite și regiunea Marilor Lacuri. Între cele două sisteme de presiune s-ar putea forma o circulație atmosferică dinspre nord-vest, favorabilă deplasării aerului rece canadian către centrul și estul Statelor Unite. Hărțile temperaturilor indică valori sub mediile normale în anumite regiuni din SUA și Canada.

Cele mai pronunțate anomalii negative apar în simulări pentru centrul, nordul și estul Statelor Unite. În privința ninsorilor, modelele arată posibilitatea unor cantități mai mari de zăpadă în Câmpiile Centrale, Valea Ohio și regiunea Mid-Atlantic. În schimb, vestul Statelor Unite, inclusiv California și zona Great Basin, dar și estul Canadei, ar putea înregistra cantități de ninsoare sub valorile obișnuite.

Aceste tipare diferă de influența caracteristică unui episod El Niño foarte puternic. În realitate, cele două fenomene vor acționa simultan, iar perturbarea vortexului polar ar putea reduce unele dintre efectele El Niño, fără să le elimine complet.

Pentru Europa, simulările indică o posibilă schimbare a distribuției temperaturilor față de luna decembrie. Dacă în prima lună de iarnă semnalul de răcire apare pe o suprafață extinsă a continentului, în ianuarie temperaturile sub normal s-ar putea concentra mai ales în vestul, nordul și partea nord-centrală a Europei.

În estul continentului ar putea apărea, în schimb, o regiune cu temperaturi peste mediile climatologice. Această evoluție ar reprezenta o modificare față de semnalul de vreme rece identificat în simulările pentru decembrie.

În ceea ce privește ninsorile, modelele arată posibilitatea unor cantități de zăpadă peste normal în centrul, vestul și nord-vestul Europei. Circulația aerului dinspre nord ar putea favoriza transportul maselor reci către continent.

În contact cu umiditatea provenită dinspre Oceanul Atlantic și Marea Mediterană, acestea ar putea genera precipitații sub formă de ninsoare. Totuși, rezultatele reprezintă tipare climatice simulate și nu permit stabilirea unor cantități exacte de zăpadă pentru fiecare regiune.

O încălzire stratosferică bruscă poate crește probabilitatea apariției unor episoade de frig și a ninsorilor, dar nu determină automat o iarnă severă.

Efectele asupra vremii de la suprafața Pământului diferă de la un eveniment la altul. Potrivit Met Office, modificările produse în stratosferă se pot transmite către nivelurile inferioare ale atmosferei după câteva săptămâni.

Acest proces poate influența traseul curentului-jet și circulația maselor de aer, favorizând perioade cu temperaturi mai scăzute în anumite regiuni. Există însă și cazuri în care încălzirea stratosferică nu produce schimbări importante ale vremii la sol.

În iarna 2026-2027, evoluția fenomenului El Niño ar putea amplifica, modifica sau diminua influența perturbării vortexului polar. Prin urmare, simulările actuale indică scenarii posibile pentru lunile decembrie și ianuarie, dar nu confirmă că Europa va avea în mod obligatoriu temperaturi foarte scăzute sau ninsori abundente.