Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 12 octombrie, o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă până marți dimineață, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Olteniei și în Carpații de Curbură. Meteorologii anunță precipitații abundente, iar vremea va rămâne rece în cea mai mare parte a țării.

Atenționarea de Cod galben intră în vigoare luni, la ora 10:00, și este valabilă până marți, la aceeași oră.

Sunt vizate județele Argeș, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Teleorman, precum și municipiul București. Avertizarea se aplică parțial și în județele Brașov, Covasna și Vrancea.

Potrivit prognozei ANM, ploile vor putea acumula cantități importante de apă, mai ales prin însumarea precipitațiilor din intervale scurte de timp. Se vor înregistra, în general, între 20 și 30 de litri de apă pe metrul pătrat, iar pe arii restrânse valorile pot ajunge la 40-50 de litri pe metrul pătrat.

Marți, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. Ploile vor afecta Oltenia, Muntenia și Dobrogea, dar vor apărea local și în Moldova și Transilvania. În celelalte regiuni, precipitațiile vor fi izolate.

La altitudini mari, în Carpații Meridionali și de Curbură, sunt așteptate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metrul pătrat. Meteorologii anunță și posibile descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-60 km/h. La munte, în zonele înalte, rafalele pot atinge 60-80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sudul Banatului. Minimele vor coborî până la 0 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral vor ajunge la 11 grade. Pe arii restrânse se vor forma ceață și brumă.

Capitala va avea parte de o vreme predominant închisă, cu ploi slabe temporare. Cantitățile de apă estimate sunt de 4-8 litri pe metrul pătrat.

Vântul va sufla în general moderat, iar temperatura maximă va fi de 13-15 grade, sub valorile obișnuite pentru această dată. Noaptea, temperaturile vor coborî la 5-7 grade.

Miercuri, temperaturile vor crește ușor în sud

Miercuri, valorile termice diurne vor crește ușor în unele zone din sudul țării, în timp ce în restul regiunilor se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe suprafețe restrânse în Dobrogea, sudul Munteniei și sudul Olteniei.

Vântul va sufla slab și moderat, însă va avea intensificări la munte, iar pe parcursul zilei și în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și sudul Banatului.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 12 și 19 grade, iar minimele se vor situa în cea mai mare parte a țării între 0 și 10 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, vor apărea ceața și bruma.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă. Temperatura maximă va ajunge la 15-17 grade, iar minima va fi de 4-7 grade.

În prima parte a zilei vor mai fi înnorări și condiții de ploaie slabă. Spre seară, cerul va deveni variabil. Vântul va sufla moderat în timpul zilei și slab pe parcursul nopții.

Joi, vremea se apropie de valorile normale pentru octombrie

Joi, temperaturile vor reveni treptat la valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, însă probabilitatea de ploaie va crește în regiunile nordice pe parcursul zilei, iar noaptea precipitațiile se vor putea extinde în majoritatea zonelor.

La altitudini mari, la munte, vor fi posibile precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale, mai ales în timpul zilei, în regiunile estice și la munte.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade, iar minimele se vor situa între 1 și 11 grade. Pe alocuri se va forma ceață și vor exista condiții de brumă.

În Capitală, valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Maxima va fi de 18-19 grade, iar minima de 7-8 grade.

Cerul va fi variabil în timpul zilei, dar se va înnora treptat în cursul nopții, când vor exista condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vineri, vremea se va răci în majoritatea regiunilor, iar scăderea temperaturilor va fi mai accentuată în sudul țării.

Înnorările și precipitațiile vor apărea local. În zonele joase vor predomina ploile, în timp ce la munte sunt așteptate precipitații mixte. Vântul va avea intensificări în unele regiuni.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 12 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în principal, între 1 și 8 grade. Dimineața și noaptea, pe suprafețe restrânse, se vor forma ceață și brumă.

În Capitală, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va fi ridicată.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade, iar minima va coborî la 4-6 grade.