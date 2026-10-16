Guvernul condus de Luca Niculescu ar putea obține votul de învestitură, însă capacitatea sa de a guverna pe termen lung rămâne incertă. Presiunile economice, tensiunile dintre partide și fragilitatea sprijinului parlamentar sunt principalele obstacole discutate de sociologul Mirel Palada și analistul Sorin Faur în podcastul „Contrapunct”, moderat de Radu Preda și difuzat pe platforma Hai România.

Invitații au analizat atât șansele noului Executiv, cât și dificultățile legate de buget, deficit și raporturile dintre partidele aflate la guvernare și cele din opoziție.

Sociologul Mirel Palada a apreciat că viitorul Executiv se va confrunta cu o combinație de factori interni și externi care îi va limita capacitatea de a lua măsuri eficiente. În opinia sa, criza economică internațională și presiunile sociale vor complica încercările de stabilizare a situației din România.

„Avem o combinație de factori care va face o treabă foarte complicată pentru guvernul Luca Niculescu. Avem o combinație de factori interni și factori externi și factorii externi vor precumpăni”, a afirmat Mirel Palada.

Acesta a vorbit despre dificultatea de a echilibra măsurile de austeritate cu nevoia de a susține populația și economia.

„În momentul în care ai criză trebuie cumva să susții economia și societatea pe bază de deficit, iar în momentul în care lucrurile merg bine să pui banii deoparte”, a explicat sociologul.

Palada a invocat și evoluțiile economice internaționale, de la creșterea prețurilor până la dificultățile cu care se confruntă economii importante din Europa. În opinia sa, aceste probleme vor limita spațiul de manevră al viitorului guvern.

Analistul Sorin Faur a estimat că șansele ca Executivul să treacă de Parlament sunt ridicate, însă a subliniat că votul de învestitură nu reprezintă cea mai mare provocare.

„Eu aș da 90% să treacă. Cele 10% le-aș mai păstra”, a spus Sorin Faur, referindu-se la probabilitatea obținerii votului parlamentar.

Potrivit analistului, configurația politică va face dificilă susținerea guvernului, în condițiile în care sprijinul parlamentar este limitat, iar opoziția reunește mai multe partide cu interese diferite.

„Miza acestui guvern nu e neapărat trecerea de votul celor 200, minim 233 de parlamentari, ci cum va guverna din momentul în care va fi investit”, a afirmat Sorin Faur.

Acesta a atras atenția că Executivul va trebui să negocieze permanent cu Parlamentul pentru a-și putea pune în aplicare măsurile și pentru a obține sprijinul necesar adoptării bugetului.

Radu Preda a atras atenția asupra dificultăților legate de rectificarea bugetară și de pregătirea bugetului pentru anul următor. Cele două etape vor testa capacitatea noului guvern de a găsi un echilibru între cererile partidelor și obiectivele financiare asumate.

Sorin Faur a susținut că adoptarea bugetului va presupune negocieri dificile, inclusiv cu partidele din opoziție.

„Va fi din nou acel exercițiu colosal de integrare, într-un fel sau altul, a tuturor solicitărilor opoziției”, a declarat analistul.

Discuția a vizat și obiectivele de reducere a deficitului bugetar. Radu Preda a pus sub semnul întrebării posibilitatea ca România să ajungă la un deficit de sub 3% până în 2029, în condițiile în care guvernul ar trebui, în același timp, să limiteze efectele măsurilor de austeritate.

„Și cum se poate împăca asta cu măsurile de frânare a austerității? Asta, nu știu, rămâne de văzut”, a afirmat Radu Preda.

Analistul a pus sub semnul întrebării durata negocierilor politice care au precedat desemnarea lui Luca Niculescu. În opinia sa, soluția unui guvern PSD condus de un premier independent ar fi putut fi identificată mai devreme.

„Dacă soluția unui guvern PSD cu un independent la vârf exista la îndemână, de ce n-am găsit-o pe asta din prima?”, a întrebat Sorin Faur, referindu-se la președintele Nicușor Dan.

Radu Preda a adus în discuție și strategia PNL, întrebându-se de ce liberalii au ajuns să susțină un guvern din care nu fac parte, după ce au respins alte formule politice.

Mirel Palada a interpretat evoluțiile drept rezultatul tensiunilor dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, susținând că președintele ar fi încercat să găsească o formulă care să limiteze influența ambelor tabere.

„Nu poți să faci o majoritate încercând să bifezi în același timp și necesitatea de a buși aripa pro-Bolojan din PNL și aripa PSD”, a afirmat sociologul.

Aceste evaluări reprezintă interpretările invitaților asupra negocierilor politice și nu confirmă, în sine, existența unor asemenea intenții din partea liderilor menționați.

Un alt subiect discutat a fost posibilitatea ca partidele din opoziție să evite depunerea unei moțiuni de cenzură timp de șase luni. Invitații au pus sub semnul întrebării durabilitatea unui asemenea angajament, mai ales în condițiile în care partidele vor urmări să își consolideze pozițiile electorale.

Mirel Palada a susținut că PSD va suporta cea mai mare parte a costurilor politice generate de problemele sociale, în timp ce PNL și USR ar putea încerca să profite de poziția din opoziție.

Sorin Faur a atras atenția că apropierea următoarelor alegeri ar putea schimba calculele partidelor și ar putea complica activitatea Executivului.

„Va fi complicat de guvernat”, a concluzionat analistul, referindu-se atât la raporturile politice, cât și la dificultățile economice.

Mirel Palada a observat că lista propusă pentru viitorul guvern combină reprezentanți politici ai PSD cu persoane provenite din zona tehnocrată. În opinia sa, prezența unor miniștri care au mai ocupat funcții guvernamentale ar putea facilita preluarea responsabilităților.

„Lista de miniștri este una de continuitate”, a afirmat sociologul, referindu-se la faptul că mai mulți dintre cei propuși au mai ocupat portofolii ministeriale.

Totodată, acesta a remarcat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, nu intră direct în Executiv. Palada a interpretat această alegere ca pe o modalitate de a evita expunerea politică într-o perioadă în care guvernul ar putea avea o evoluție dificilă.

Radu Preda a ridicat, la rândul său, întrebarea dacă partidul a preferat să nu își trimită liderii de prim rang într-un guvern a cărui stabilitate este incertă.

Discuția a inclus și controversele privind reprezentarea femeilor în viitorul cabinet, pornind de la un mesaj atribuit deputatei USR Diana Stoica și prezentat în emisiune. Invitații au comentat formularea mesajului, însă discuția nu a oferit o analiză independentă a contextului în care acesta a fost transmis.