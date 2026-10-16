Iarna a ajuns la altitudini mari, iar turiștii care plănuiesc drumeții în acest weekend trebuie să fie pregătiți pentru condiții meteo dificile. Salvamontiștii din Prahova atrag atenția că ninsoarea, vântul puternic și ceața pot reduce considerabil vizibilitatea și pot îngreuna deplasarea pe traseele montane.

Salvatorii montani le recomandă celor care vor să urce pe munte să verifice prognoza meteo înainte de plecare, să evite crestele și zonele expuse atunci când vremea este nefavorabilă și să folosească echipament adecvat condițiilor de iarnă.

Condițiile meteorologice din zona montană înaltă pot deveni deosebit de dificile în acest weekend, avertizează Salvamont Prahova. Ninsorile, rafalele de vânt și ceața pot transforma o drumeție obișnuită într-o experiență riscantă, inclusiv pentru persoanele cu experiență pe munte.

„Ninsoarea, vântul puternic şi ceaţa reduc vizibilitatea şi îngreunează deplasarea, transformând traseele montane în adevărate provocări”, atrag atenţia salvamontiştii.

În astfel de condiții, orientarea devine mai dificilă, iar deplasarea pe traseele expuse poate presupune riscuri suplimentare.

Salvamontiștii le recomandă celor care intenționează să facă drumeții să se informeze înainte de plecare atât asupra vremii, cât și asupra stării traseelor montane.

De asemenea, turiștii ar trebui să evite traseele de creastă și zonele expuse în perioadele cu vreme nefavorabilă și să nu pornească la drum fără echipamentul necesar pentru temperaturi scăzute.

Printre obiectele recomandate se numără îmbrăcămintea termoizolantă, bocancii de munte, mănușile și căciula. Alegerea traseului trebuie făcută în funcție de experiența participanților și de pregătirea fizică a întregului grup.

Salvatorii montani atrag atenția că schimbările bruște ale vremii nu trebuie ignorate. Ceața poate reduce vizibilitatea, vântul puternic poate îngreuna deplasarea, iar scăderea temperaturii poate crea probleme celor care nu sunt echipați corespunzător.

„Nu subestimaţi ceaţa, vântul şi scăderea bruscă a temperaturii. Orientarea poate deveni dificilă chiar şi pentru turiştii experimentaţi. Adaptaţi traseul la experienţa şi pregătirea fizică a grupului şi renunţaţi la drumeţie dacă situaţia o impune. Muntele nu pleacă nicăieri! Nu transformaţi o excursie de relaxare într-o situaţie de urgenţă. Prudenţa şi deciziile responsabile pot face diferenţa dintre o experienţă frumoasă şi un accident montan”, mai spun salvamontiştii.

Aceștia le recomandă turiștilor să renunțe la excursie dacă vremea se înrăutățește sau dacă traseul depășește nivelul de pregătire al grupului.

În cazul producerii unei situații de urgență pe munte, turiștii trebuie să apeleze numărul unic 112 și să ofere informații cât mai clare despre locul în care se află și despre problema întâmpinată.

Salvamont Prahova le urează turiștilor „un weekend în siguranţă, cu respect pentru munte şi pentru propriile limite”, subliniind importanța prudenței și a alegerilor responsabile înainte de orice drumeție.