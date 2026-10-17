Istoria criminologiei mondiale este plină de figuri sumbre care au ținut primele pagini ale ziarelor, însă puțini știu că primul criminal în serie din istoria modernă a Australiei are rădăcini românești. Cazul lui Ioan Balaban sau John Balaban, cum a devenit cunoscut peste hotare, este o poveste tulburătoare despre o minte strălucită, dar profund măcinată de instabilitate psihică, ale cărei crime s-au întins pe două continente.

Cazul său rămâne unic prin complexitatea sa transcontinentală, unind anchete din România, Franța și Australia într-o singură investigație criminalistică de amploare, marcată de un amestec bizar de inteligență academică, idei fixe și agresivitate extremă.

Născut în primăvara anului 1924 în localitatea Nădab din județul Arad, Ioan Balaban a crescut într-un mediu tensionat, marcat de drame familiale profunde și de sinuciderea tatălui său, care s-a spânzurat, marcat de consumul excesiv de alcool. În ciuda acestui climat dificil, tânărul a dat dovadă de o inteligență ieșită din comun, reușind să urmeze studii superioare și să obțină o diplomă academică de excepție în fizică și chimie metalurgică.

Totuși, sub masca intelectualului educat se ascundea un impuls incontrolabil. În adolescență, pe fondul lecturilor filosofice intense și al instabilității mintale, a început să manifeste episoade de instabilitate psihică, susținând în mod repetat că ar avea o misiune divină. Irascibilitatea și accesele sale de furie au început să iasă tot mai des la suprafață, iar în anul 1946, după o altercație violentă cu simpatizanți comuniști, a fost internat pentru trei săptămâni într-un spital de psihiatrie din Cluj. Anii de după război, suprapuși peste instaurarea regimului comunist și consolidarea ocupației sovietice, l-au determinat să ia o decizie radicală: a dezertat din armată în octombrie 1947 și a trecut ilegal granița, căutându-și un nou început în Europa occidentală.

Ajuns la Paris în 1947, Balaban a încercat să se integreze în peisajul unei Franțe postbelice măcinate de propriile frământări. A găsit de lucru, dar paranoia, sentimentul de izolare și instabilitatea sa psihică au continuat să se agraveze într-un ritm alarmant.

În noaptea de 22 februarie 1948, liniștea cartierului parizian Auteuil a fost spulberată de o crimă oribilă. Riva Kwas, o chimistă de origine poloneză în vârstă de 32 de ani, a fost ucisă cu o brutalitate extremă în propria locuință din apropiere de Porte de Saint-Cloud, fiind sugrumată în timpul unui conflict spontan iscat pe fondul unui refuz de natură sexuală. În lipsa unor indicii solide pe parcursul investigației anchetatorii francezi de la Sûreté nu au reușit să-l identifice pe ucigaș, iar trupul victimei a fost descoperit abia după cinci zile. Imediat după comiterea faptei, Balaban și-a schimbat locuința și a părăsit Franța, lăsând în urmă un dosar care avea să rămână nerezolvat mulți ani la rând.

Pentru a șterge orice urmă a trecutului său european și a scăpa de eventuale suspiciuni, Balaban a emigrat în 1951 în Australia, profitând de valurile de migrație postbelică, și s-a stabilit în Adelaide. Acolo și-a schimbat numele în John Balaban și s-a căsătorit cu Thelma Ackland, o femeie care administra o cafenea locală cunoscută drept Sunshine Snack Shop. Părea că își găsise în sfârșit liniștea, însă aparențele erau extrem de înșelătoare.

Gelozia patologică, suspiciunile paranoice legate de familie (în special conflictele deschise cu soacra sa, Susan Ackland) și accesele incontrolabile de furie au transformat rapid viața de familie într-un coșmar. În august 1952, o imigrantă iugoslavă pe nume Zora Kusic a căzut victimă a cruzimii sale într-un atac violent comis într-o cameră închiriată din Torrensville, însă autoritățile australiene nu au reușit la acea vreme să facă legătura cu Balaban.

Punctul fără întoarcere a fost atins în noaptea de 11 spre 12 aprilie 1953. Într-un acces de o cruzime nemărginită, după ce s-a întors acasă plin de sânge de pe malul râului Torrens, Balaban și-a masacrat propria familie: soția sa Thelma, fiul acesteia în vârstă de doar șase ani, Phillip (care a decedat două săptămâni mai târziu la spital din cauza loviturilor violente cu ciocanul), și soacra sa, Susan Ackland.

Spre deosebire de episoadele anterioare, de data aceasta poliția l-a prins rapid în fața locuinței, având hainele pline de sânge și adresându-i-se cu o detașare șocantă unei angajate a cafenelei („Mi-am ucis soția. Vrei să o vezi?”). În timpul interogatoriilor, John Balaban a impresionat autoritățile printr-un calm glaciar și o aroganță bizară, comparându-se cu figuri istorice precum Napoleon. Nu doar că și-a recunoscut fără ocolișuri crimele din Adelaide, ci a început să le povestească polițiștilor, cu lux de amănunte, despre crima comisă cu cinci ani în urmă la Paris, oferind detalii secrete și unice (inclusiv adrese exacte) din dosarul pe care francezii îl ținuseră nerezolvat.

Prin intermediul Interpolului, mărturisirile sale au fost verificate și confirmate de poliția franceză, dovedind că autorul omorului din Auteuil fusese tot el. Lumea judiciară a realizat atunci că se afla în fața unui criminal în serie transcontinental. Deși avocații au încercat să invoce istoricul său psihiatric din România (inclusiv internarea de la Cluj) pentru a-i salva viața prin lipsa discernământului, experții medicali conduși de psihiatrii locali și instanța au stabilit că acesta a înțeles pe deplin natura faptelor sale.

John Balaban a fost condamnat la moarte și executat prin spânzurare la 26 august 1953, la vârsta de 29 de ani, în închisoarea Adelaide Gaol, devenind primul criminal în serie al Australiei moderne. Numele său a rămas înscris în analele criminologiei internaționale ca un studiu de caz reprezentativ pentru fenomenele infracționale din cadrul valurilor de migrație europene de după cel de-al Doilea Război Mondial.