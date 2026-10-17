Din cuprinsul articolului Rogobete invocă sprijinul pentru familii și recunoștința față de veterani

Ministrul propus de PSD pentru Sănătate, Alexandru Rogobete, a anunțat că va propune cu prioritate eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război.

„Printre numeroasele priorități ale sistemului de sănătate, există una pe care o consider urgentă și care trebuie corectată cât mai repede: eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război”, a transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a argumentat că deciziile din sistemul sanitar trebuie să țină cont nu doar de efectele bugetare, ci și de impactul asupra oamenilor.

„Am spus de multe ori că sănătatea nu este doar despre cifre, bugete și tabele. Este, înainte de toate, despre oameni, despre respect și despre responsabilitatea pe care statul o are față de cetățenii săi. Impactul unei măsuri nu poate fi întotdeauna evaluat exclusiv prin economiile pe care le aduce la buget”, a precizat ministrul propus de PSD.

În mesajul său, Rogobete a făcut referire la rolul mamelor și al nou-născuților, precum și la sacrificiul veteranilor de război: „Mamele și nou-născuții reprezintă viitorul acestei țări. Veteranii de război reprezintă istoria și sacrificiul pe care s-a construit libertatea de care ne bucurăm astăzi”.

Alexandru Rogobete a susținut că eliminarea contribuției pentru cele două categorii trebuie să fie o prioritate și a invocat, în acest context, sprijinirea familiilor, susținerea natalității și recunoștința față de cei care au luptat pentru România: „Nu putem vorbi despre respect pentru familie, despre susținerea natalității și despre recunoștință față de cei care au luptat pentru România, iar în același timp să tratăm aceste categorii exclusiv prin prisma unor calcule contabile. De aceea, una dintre măsurile pe care le voi propune cu prioritate este eliminarea CASS pentru aceste două categorii”.