Paradoxul înarmării și lista de cumpărături

Stephen Walt, profesor de relații internaționale la Harvard și una dintre vocile cele mai incomode ale școlii realiste americane, publică în Foreign Policy un text care va irita deopotrivă Varșovia, Vilnius și Bucureștiul. Titlul vorbește despre „paradoxul dureros al reînarmării europene”, iar teza este formulată fără anestezie: înarmarea de astăzi, oricât de justificată, poate impune o înarmare și mai mare mâine.

Walt recunoaște că Europa a avut parte de o trezire brutală. Invazia rusă din Ucraina, sabotajele și războiul hibrid au arătat limitele puterii civile, iar ostilitatea administrației Trump față de Uniunea Europeană, retragerea treptată a trupelor americane și înclinația președintelui de a favoriza Rusia în dauna Ucrainei au făcut evident ca europenii să nu mai pot conta pe „Unchiul Sam” ca prim intervenient.

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