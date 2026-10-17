Aproximativ 885.745 de pensionari din România beneficiază lunar de bani suplimentari de la stat pentru ca veniturile lor din pensii să ajungă la pragul minim de 1.281 de lei, potrivit datelor atribuite Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Maramureș se află pe primul loc în clasamentul prezentat, cu un supliment mediu de 635 de lei pe lună. În acest județ, 29.299 de pensionari beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru a ajunge la nivelul indemnizației sociale.

Pe următoarele poziții se află Hunedoara, unde completarea medie este de 603 lei, și Cluj, cu 597 de lei. La polul opus se situează Tulcea, cu un supliment mediu de 443 de lei pentru beneficiarii indemnizației sociale. Diferența dintre cele două extreme este de 192 de lei pe lună.

În alte județe și în Sectorul 1 al Capitalei, situația prezentată de datele statistice este următoarea:

Constanța: 27.420 de pensionari, cu o completare medie de 491 de lei;

Iași: 32.430 de beneficiari, cu un supliment mediu de 546 de lei;

Ilfov: 13.770 de pensionari, care primesc în medie 502 lei;

Neamț: 26.574 de beneficiari, cu o completare medie de 529 de lei;

Galați: 21.958 de pensionari, cu un supliment mediu de 532 de lei;

Timiș: 23.016 beneficiari, cu o completare medie lunară de 519 lei;

București, Sectorul 1: 5.086 de pensionari, cu un supliment mediu de 540 de lei.

Aceste valori reprezintă mediile completărilor acordate în fiecare județ, nu valoarea tuturor pensiilor sau o majorare generală a veniturilor pensionarilor.

Indemnizația socială pentru pensionari este destinată persoanelor ale căror pensii se situează sub pragul minim stabilit de legislație. Statul acordă diferența dintre pensia calculată și nivelul de 1.281 de lei, astfel încât beneficiarul să primească suma minimă prevăzută de lege.

Valoarea completării depinde de cuantumul pensiei fiecărei persoane, motiv pentru care nu toți beneficiarii primesc aceeași sumă suplimentară.

Sistemul public de pensii este reglementat de Legea nr. 360/2023, iar indemnizația socială pentru pensionari este prevăzută de OUG nr. 6/2009, aprobată prin Legea nr. 196/2009. Potrivit evidențelor CNPP, pragul indemnizației sociale a rămas la 1.281 de lei în perioada 2024-2026.

Pensionarii nu au beneficiat de indexările generale prevăzute pentru începutul anilor 2025 și 2026.

Majorările estimate pentru cele două perioade, de aproximativ 12%, respectiv 7%, nu au fost aplicate. Astfel, valoarea punctului de referință utilizat la calcularea pensiilor a fost menținută la 81 de lei în ambii ani.

Aplicarea mecanismului anual de indexare este prevăzută să fie reluată în 2027. Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a declarat că o indexare a pensiilor în anul 2027 este foarte probabilă.

Acesta a arătat însă că procentul unei eventuale majorări va depinde de resursele existente la buget. Până la adoptarea unei noi măsuri, pensionarii ale căror venituri se situează sub pragul minim continuă să beneficieze de completarea acordată de stat.

Diferențele dintre pensiile încasate de beneficiari sunt influențate de durata contribuțiilor și de nivelul veniturilor obținute în timpul activității profesionale. Una dintre explicațiile pentru pensiile reduse este stagiul scurt de cotizare. O parte dintre persoanele care primesc indemnizația socială au avut perioade de contribuție de aproximativ 15-20 de ani.

Salariile mici reprezintă un alt factor important. Persoanele care au lucrat în domenii precum turismul, industria textilă sau confecțiile au acumulat, în general, punctaje contributive mai reduse. Totodată, lipsa perioadelor lucrate în condiții deosebite sau speciale, precum cele întâlnite în minerit și metalurgie, poate influența cuantumul final al pensiei.

În anumite situații, contribuțiile neachitate integral de angajatori au afectat drepturile de pensie ale foștilor salariați. Pentru persoanele care au acumulat drepturi sub nivelul minim, indemnizația socială rămâne mecanismul prin care statul completează veniturile lunare până la 1.281 de lei.