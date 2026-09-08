Prințul Harry și Meghan Markle rămân membri ai familiei regale britanice, însă fără atribuții oficiale. Cei doi au aflat despre această poziție după întoarcerea lor în Marea Britanie, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite. Potrivit unui purtător de cuvânt al cuplului Sussex, Harry și Meghan au fost surprinși de faptul că nu au fost informați înainte ca mesajul să fie transmis unor înalți oficiali britanici, arată BBC.

„Au fost puțin surprinși că nu au fost informați în prealabil despre acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al cuplului.

Prințul Harry și familia sa s-au întors în Marea Britanie la sfârșitul lunii august. Revenirea are loc la șase ani după ce Harry și Meghan au renunțat la îndatoririle regale și au plecat în Statele Unite.

Cei doi au ales atunci să își continue carierele în afara activităților oficiale ale familiei regale. Decizia nu i-a scos însă din atenția publică, iar relația lor cu familia regală britanică a rămas un subiect urmărit intens.

Harry a vorbit în repetate rânduri despre relația cu familia sa și despre problemele pe care le-a întâmpinat după retragerea din viața regală.

Mesajul transmis de regele Charles al III-lea precizează că Harry și Meghan rămân membri ai familiei regale, însă nu au atribuții oficiale. Poziția lor este diferită de cea a membrilor activi ai familiei, care participă la îndatoriri de stat și la evenimente regale.

Potrivit documentului citat de BBC, cei doi nu își pot folosi în continuare titlurile de „Alteța Sa Regală” și „Alteța Sa Regală”, iar statutul lor nu se modifică.

„Această poziție, distinctă de îndatoririle de stat și regale asumate de membrii activi ai familiei regale și care le oferă cuplului libertatea personală în ceea ce privește independența financiară și protejarea vieții private, așa cum își doresc, va continua să fie respectată pe deplin. Rezultă că nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitate privată”, se precizează în scrisoare.

Documentul amintește că Harry și Meghan s-au retras din îndatoririle oficiale în 2020. De atunci, cei doi nu mai participă la activitățile oficiale ale familiei regale britanice.

„Nu mai sunt membri activi ai familiei regale”, se precizează în document.

În același timp, Harry și Meghan își păstrează statutul de membri ai familiei regale, chiar dacă nu îndeplinesc misiuni oficiale și nu beneficiază de aceleași roluri ca membrii activi ai familiei.

După plecarea în Statele Unite, prințul Harry a făcut mai multe declarații despre familia regală, presa britanică și problemele legate de protecția sa.

Harry a susținut că familia regală a dat dovadă de neglijență și că presa tabloidă i-a afectat profund viața. El a criticat, de asemenea, nivelul de protecție oferit de autoritățile britanice atunci când revine în țară.

În această săptămână, un comitet de securitate urmează să analizeze nivelul de protecție finanțat din fonduri publice care ar trebui acordat lui Harry și Meghan.

În timp ce purtătorul de cuvânt al cuplului afirmă că Harry și Meghan au fost surprinși că nu au fost informați în prealabil, surse apropiate familiei regale susțin o altă versiune.

Potrivit BBC, surse din familia regală afirmă că Harry și Meghan au fost informați despre scrisoarea transmisă luni după-amiază, înainte ca aceasta să fie făcută publică.