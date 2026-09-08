Meghan Markle ar putea relua implicarea în activități caritabile din Marea Britanie, după revenirea familiei Sussex în țară, însă Regele Charles al III-lea a precizat că astfel de inițiative sunt personale și nu reprezintă activități ale Casei Regale, conform informațiilor furnizate de The Times. Clarificarea a fost transmisă luni, 7 septembrie, în contextul revenirii Prințului Harry și a soției sale în Regatul Unit, potrivit Associated Press.

O scrisoare autorizată de monarh și transmisă prin Lord Chamberlain, cel mai înalt oficial al Casei Regale, confirmă că Harry și Meghan rămân membri care nu îndeplinesc atribuții oficiale. Documentul a fost distribuit unor oficiali guvernamentali și militari pentru a evita confuziile privind statutul cuplului.

Potrivit relatărilor din presa britanică, Meghan ar fi interesată să reia legătura cu organizații și cauze pe care le-a sprijinit înainte de retragerea din activitățile regale. Printre acestea se află Smart Works, organizație care ajută femeile aflate în căutarea unui loc de muncă. Nu a fost anunțat însă un calendar oficial al unor noi proiecte.

Posibila revenire la activități caritabile are loc după ce Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie, la sfârșitul lunii august, împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet. Familia a locuit în Statele Unite începând din 2020, după retragerea din funcțiile regale.

În scrisoarea transmisă în numele regelui, statutul cuplului este descris ca fiind similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile. Documentul precizează că activitățile lor filantropice sunt personale și desfășurate în nume propriu.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în capacitate privată. Pe scurt, statutul lor este similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”, se arată în scrisoare.

Regele a reafirmat, de asemenea, că Harry și Meghan nu au revenit la atribuțiile oficiale ale Familiei Regale. Titlurile de „Alteța Sa Regală” rămân neutilizate, iar statutul lor actual nu se modifică prin revenirea în Marea Britanie.

Harry și Meghan au renunțat la atribuțiile oficiale în ianuarie 2020. În urma deciziei, ei au încetat să mai reprezinte oficial monarhul și s-au mutat în Statele Unite, unde și-au continuat activitățile independente.

Clarificarea transmisă de Regele Charles menține această separare între activitățile personale ale cuplului și munca oficială a membrilor activi ai Familiei Regale. Eventualele proiecte caritabile ale lui Meghan în Marea Britanie ar urma, prin urmare, să fie desfășurate independent de Casa Regală.

Mesajul monarhului nu interzice activitățile caritabile ale cuplului, ci precizează că acestea nu trebuie confundate cu angajamentele oficiale ale Familiei Regale. Harry și Meghan își păstrează libertatea de a susține cauze și organizații în nume propriu, fără a reveni la statutul de membri activi ai monarhiei.

În acest context, o eventuală revenire a lui Meghan la proiecte caritabile britanice ar reprezenta o continuare a activităților sale personale, nu o revenire la rolurile regale pe care le-a deținut înainte de 2020.