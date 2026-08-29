Prințul Harry și Meghan Markle au stârnit deja reacții critice în zona Cotswolds, unde presa britanică relatează că ducele și ducesa de Sussex intenționează să își stabilească o parte din activitate sau reședință.

Unii localnici și-au exprimat public nemulțumirea, invocând posibila creștere a atenției mediatice și a numărului de turiști.

Potrivit publicației britanice Express, reacțiile au apărut după revenirea cuplului în Regatul Unit, la sfârșitul lunii august 2026. Subiectul este important deoarece marchează o posibilă schimbare în relația familiei Sussex cu Marea Britanie, la șase ani după mutarea lor în America de Nord și desprinderea de atribuțiile de membri activi ai Familiei Regale.

Express relatează că o parte dintre locuitorii din zona Cotswolds nu au primit cu entuziasm perspectiva ca Harry și Meghan să devină vecinii lor.

O pensionară, identificată de publicație drept Zana Aires, a declarat pentru Express că îi consideră pe cei doi „o rușine” și că nu ar trebui să fie acceptați în zona protejată National Landscape.

Alți localnici citați în material și-au exprimat, de asemenea, rezervele. Printre preocupările menționate se numără atenția suplimentară pe care ar putea-o atrage prezența ducelui și ducesei de Sussex într-o regiune deja foarte populară printre turiști.

Este important de precizat că aceste declarații reprezintă opiniile persoanelor intervievate și nu poziția oficială a autorităților locale sau a comunității din Cotswolds în ansamblu.

Regiunea Cotswolds, situată în centrul și sud-vestul Angliei, este cunoscută pentru peisajele sale rurale, satele construite din piatră și proprietățile frecventate de persoane din lumea divertismentului și de alte personalități publice.

Popularitatea zonei a alimentat însă și preocupări legate de turism, trafic și presiunea asupra comunităților locale. Din acest motiv, posibilitatea ca o familie extrem de mediatizată să se stabilească în regiune a generat discuții în presa britanică.

În articolul de opinie publicat de Express se sugerează că atenția acordată lui Harry și Meghan ar putea intensifica interesul public pentru zonă. Nu există însă, în materialul analizat, date oficiale care să demonstreze că prezența cuplului a provocat deja o creștere a numărului de vizitatori.

Ducele și ducesa de Sussex nu au oferit, potrivit informațiilor prezentate în articol, o explicație publică detaliată privind motivele pentru care ar intenționa să își consolideze prezența în Marea Britanie.

Harry și Meghan s-au retras din rolul de membri activi ai Familiei Regale în 2020 și s-au stabilit ulterior în California. De atunci, cei doi și-au dezvoltat proiectele independente, inclusiv producții media, activități comerciale și inițiative prin organizația Archewell.

În presa britanică au apărut numeroase informații și speculații despre viitorul lor în Regatul Unit, însă orice plan concret privind o reședință permanentă sau activitatea profesională a cuplului trebuie diferențiat de comentariile și opiniile publicate de tabloide și comentatori.

Revenirea lui Harry și Meghan în Regatul Unit atrage în mod constant atenția publicului, în special din cauza relației complicate dintre ducele de Sussex și Familia Regală după plecarea sa din structura oficială a monarhiei.

Reacțiile din Cotswolds arată că orice posibilă instalare a cuplului într-o comunitate britanică va fi urmărită atent atât de presă, cât și de locuitorii din zonă. Deocamdată, pozițiile exprimate public reprezintă opinii individuale, iar cuplul nu a oferit un răspuns oficial la criticile relatate de publicația britanică.