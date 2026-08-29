Meghan Markle și Prințul Harry s-au întors în Marea Britanie după șase ani petrecuți în Montecito, iar principala preocupare a ducesei de Sussex este, potrivit unei surse apropiate familiei, adaptarea copiilor la noua etapă din viața lor. Meghan Markle își concentrează atenția, în această perioadă, asupra Prințului Archie și Prințesei Lilibet. Cei doi copii urmează să înceapă școala în luna septembrie, iar părinții lor încearcă să le ofere o tranziție cât mai firească, arată Express.

Prioritatea familiei este, astfel, acomodarea cu noul domiciliu și cu rutina specifică vieții din Marea Britanie.

„În perioada imediat următoare, prioritatea este acomodarea copiilor și adaptarea lor la noua viață, dar și acomodarea părinților – lucruri cât se poate de normale”, a explicat sursa.

O altă preocupare importantă pentru Meghan Markle este protejarea celor doi copii de atenția fotografilor. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, ducesa intenționează să își păstreze programul flexibil, astfel încât să poată gestiona mai ușor activitățile legate de școală și viața de familie.

Meghan Markle ar putea reveni treptat în atenția publică, după perioada dedicată acomodării familiei. Ducesa de Sussex este așteptată să participe alături de Prințul Harry la unele evenimente începând de luna viitoare, însă își va adapta programul în funcție de activitățile și programul copiilor.

Prințul William și Prințul Harry ar putea apărea din nou împreună, în timpul unui eveniment, potrivit unui apropiat al familiei regale. Revederea celor doi frați ar putea avea loc chiar anul viitor.

Anul viitor se vor împlini 30 de ani de la moartea Prințesei Diana. Fosta Prințesă de Wales a murit într-un accident de mașină la Paris, în Franța, pe 31 august 1997.