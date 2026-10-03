Istoria uneia dintre cele mai puternice companii din industria divertismentului a început în anul 1997. Creată inițial ca o afacere simplă de închiriere a DVD-urilor, platforma s-a metamorfozat treptat în cel mai important serviciu de streaming video la nivel mondial. Evoluția spectaculoasă a acestui business este cu adevărat ieșită din comun, având în vedere că extinderea s-a realizat la scară planetară, reușind să acopere fiecare continent, așa cum notează muvi.com.

Dacă la momentul lansării serviciului de streaming, în anul 2007, platforma număra doar 7,32 milioane de clienți la nivel global, datele din al doilea trimestru al anului 2024 indică o comunitate impresionantă de peste 277,65 milioane de abonați.

Ascensiunea a fost constantă și rapidă. În anul 2011, numărul celor care plăteau abonamentul a ajuns la 25 de milioane. Ulterior, ritmul de dezvoltare a devenit de-a dreptul impresionant, depășind pragul de 100 de milioane de abonați în 2017, un rezultat obținut datorită strategiei de expansiune internațională și investițiilor masive în producțiile originale.

În anul 2021, pragul istoric de 200 de milioane de utilizatori plătitori a fost depășit. Succesele s-au succedat într-un ritm alert, indiferent că a fost vorba despre piețe extrem de competitive precum Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Brazilia sau Mexic.

Rezultatele financiare au urmat aceeași traiectorie ascendentă de-a lungul anilor. Dacă ne întrebăm prin ce mecanisme generează compania aceste venituri masive, principalii piloni sunt atragerea de noi abonați, ajustarea tarifelor și extinderea calculată pe piețele internaționale.

În anul 2023, veniturile anuale ale companiei au atins nivelul de 33,72 miliarde de dolari. Această cifră reprezintă o creștere cu 6,78% comparativ cu veniturile înregistrate în anul precedent, 2022, când s-a raportat suma de 31,62 miliarde de dolari.

În prezent, platforma oferă miliarde de ore de divertisment pentru o audiență de peste 277 de milioane de oameni din toate colțurile lumii. Cu toate acestea, pentru ca experiența de vizionare să fie fluentă și fără întreruperi, în fundal funcționează un ansamblu tehnic complex și tehnologii de difuzare de ultimă generație.

Arhitectura cloud utilizată este susținută de Amazon Web Services (AWS). Întregul sistem OTT funcționează direct în cloud și folosește o structură bazată pe micro-servicii, fapt ce permite derularea independentă a fiecărei componente tehnice: livrarea eficientă a fișierelor, codificarea, transcodarea, funcționarea playerului video sau algoritmul de recomandare a conținutului.

Totodată, compania aplică standarde riguroase de optimizare prin implementarea unor codecuri video avansate, cum este AV1, soluție ce reduce consumul de lățime de bandă păstrând totodată calitatea imaginii.

Fondatorii acestei afaceri sunt Reed Hastings și Marc Randolph, care au pus bazele serviciului de închiriere de DVD-uri în 1997. Ideea inițială a apărut după ce Hastings a fost obligat să plătească o penalizare pentru că a returnat cu întârziere un film închiriat. La început, clienții puteau comanda discurile dorite, iar acestea le erau livrate direct prin poștă, înainte ca întreaga activitate să se mute treptat în mediul digital.