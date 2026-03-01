Călugăr-robot testat într-un templu din Japonia. Buddharoid oferă îndrumare spirituală

Un templu budist din Japonia a început testarea unui robot humanoid dotat cu inteligență artificială, conceput pentru a oferi îndrumare spirituală vizitatorilor. Proiectul, dezvoltat de specialiști ai Universitatea din Kyoto, marchează o etapă nouă în interacțiunea dintre tehnologia avansată și tradiția religioasă, informează Euronews.

Robotul, denumit „Buddharoid”, a fost prezentat publicului ca o platformă capabilă să răspundă la întrebări legate de anxietate, sensul vieții și echilibrul interior. Folosind o voce calmă și un limbaj adaptat contextului conversației, acesta formulează recomandări inspirate din textele budiste, punând accent pe autocunoaștere și observarea gândurilor fără atașament.

Din punct de vedere tehnic, sistemul integrează un motor conversațional complex cu mișcări fluide, menite să redea naturalețea interacțiunii umane. Robotul se poate deplasa în incinta templului, poate executa gesturi ritualice și își poate adapta discursul în funcție de dialogul purtat cu fiecare persoană. Baza sa de date include numeroase texte filosofice și religioase, care îi permit să genereze răspunsuri variate și contextualizate.

Spre deosebire de modelele anterioare utilizate în lăcașurile de cult din Japonia, care se limitau la redarea unor mesaje înregistrate, „Buddharoid” oferă interacțiuni dinamice, construite în timp real.

Inițiativa apare într-un context în care Japonia se confruntă cu îmbătrânirea populației și cu un interes scăzut al tinerilor pentru viața monahală. Multe temple întâmpină dificultăți în a asigura personal suficient pentru activitățile curente.

Creatorii robotului subliniază că scopul acestuia nu este de a înlocui călugării, ci de a sprijini activitatea spirituală acolo unde resursele umane sunt limitate. Prin preluarea unor interacțiuni de bază, sistemul ar putea contribui la menținerea serviciilor religioase într-un cadru modernizat.

Integrarea tehnologiei în spațiul religios nu este un fenomen nou în Japonia, însă utilizarea unui robot capabil să poarte dialoguri complexe ridică discuții ample. Susținătorii proiectului consideră că astfel de soluții pot face experiența spirituală mai accesibilă generațiilor obișnuite cu mediul digital.

Pe de altă parte, criticii se întreabă dacă un sistem artificial poate înțelege cu adevărat dimensiunea suferinței sau a dilemelor existențiale ale oamenilor. Apariția acestui „călugăr digital” indică totuși că inteligența artificială își extinde prezența inclusiv în domenii considerate până de curând profund umane, precum credința și reflecția spirituală.