Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că USR a încercat să susțină în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European o rezoluție referitoare la respectarea statului de drept în România. Potrivit liderului PSD, demersul, susținut de grupul Renew Europe din care face parte USR, nu a trecut de comisie.

Grindeanu a susținut că rezoluția ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European și a afirmat că social-democrații europeni s-au opus inițiativei de la început. Liderul PSD a mai spus că PPE și-a schimbat poziția în ultimul moment.

„Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce.

Grupul Renew, din care face parte USR, a încercat să impună în Comisia LIBE din Parlamentul European o rezoluție care să pună sub semnul întrebării respectarea statului de drept în România. O rezoluție care ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă vocea rațiunii nu ar fi primat până la final.

Social-democrații europeni au fost de la început alături de noi, iar rezoluția a fost un eșec. Inclusiv PPE și-a schimbat decizia, chiar în ultimul moment. Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente”, a transmis Sorin Grindeanu.

În declarația sa, liderul PSD a făcut referire și la investițiile străine și a susținut că adoptarea unei asemenea rezoluții ar fi transmis un semnal negativ despre România.

„Când investițiile străine au scăzut deja cu 80% sub mandatul lui Bolojan, ce semnal ar fi dat o astfel de rezoluție despre țara noastră?!”, a declarat Grindeanu.

Acesta a afirmat că USR ar fi încercat să folosească situația României în disputa politică internă și a susținut că o punere sub semnul întrebării a statului de drept ar afecta credibilitatea țării în relația cu partenerii externi.

„Useriștii însă nu au nicio limită. Au vrut să folosească țara ca armă în propriul război politic. Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi”, a transmis liderul PSD.

Sorin Grindeanu l-a menționat în mesajul său și pe Dominic Fritz, despre care a afirmat: „Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat printr-o decizie definitivă a instanței.”

Liderul PSD a continuat cu referiri la USR: „USR nu este România! Sunt doar o haită de bezmetici trădători care sacrifică interesele României și banii europeni pentru a-și conserva scaunele.”

În finalul declarației, liderul PSD a susținut că folosirea imaginii României în disputa politică internă reprezintă o greșeală care poate fi sancționată electoral.

„Să îți folosești imaginea țării ca monedă de schimb pentru a face presiune internă este dovada supremă a lipsei de coloană vertebrală, pe care românii o vor putea sancționa la vot!

Până atunci, rămâne cum am spus: PSD se va bate cu acești trădători peste tot! Pentru că fiecare zi cu ei la putere înseamnă încă o zi care îngreunează traiul românilor, încă o zi în care economia este pulverizată și justiția atacată!”, a transmis Sorin Grindeanu.