Politica

Liderii USR, acuzați de ipocrizie după condamnarea lui Clotilde Armand. Ce spun social-democrații despre sloganul „Fără penali în funcții publice”

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Liderii USR, acuzați de ipocrizie după condamnarea lui Clotilde Armand. Ce spun social-democrații despre sloganul „Fără penali în funcții publice”Sorin Grindeanu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Partidul Social Democrat (PSD) lansează critici la adresa USR după condamnarea în primă instanță a fostului primar al Sectorului 1, Clotilde Armand. Social-democrații susțin că principiul promovat de USR prin sloganul „Fără penali în funcții publice” poate fi invocat în acest context.

PSD ironizează USR după sentința primită de Clotilde Armand

Social-democrații susțin că reacțiile USR față de hotărârile instanțelor diferă în funcție de partidul din care face parte persoana condamnată.

„Acum e oficial! Avem o nouă specie de penali: „Penalii buni din USR” Doar penalii din alte partide sunt răi și trebuie să facă „pasul în spate” din politică. Doar condamnații din alte partide trebuie să plece ca să nu păteze integritatea clasei politice. Și doar în cazul penalilor răi, justiția este bună și corectă, iar deciziile instanțelor nu trebuie comentate!”, a transmis pe Facebook formațiunea condusă de Sorin Grindeanu.

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Clotilde Armand. Sursa foto: facebook / Clotilde Armand

Poziția USR față de justiție, criticată

Partidul Social Democrat susține că liderii USR își prezintă colegii vizați de dosare sau hotărâri judecătorești drept victime ale unui sistem de justiție politizat.

„Penalii din USR sunt buni. La fel și condamnații pentru conflict de interese. Ei, sărăcuții, sunt victime ale „justiției capturate” și ale instituțiilor politizate! În cazul lor, hotărârile instanțelor sunt abuzive, nedrepte și neconstituționale”, continuă reprezentanții PSD.

Social-democrații au făcut referire și la campania USR împotriva persoanelor cu probleme penale care ocupă funcții publice.

„Însă, penalii și condamnații buni din USR rezistă și se luptă pentru democrație! Deci trebuie să fie primii pe listele electorale ale USR și să ocupe funcții publice! Sloganul USR rămâne în vigoare, dar cu o completare: „Fără penali în funcții publice! Cu excepția celor din USR””, a conchis PSD.

Clotilde Armand a fost condamnată în primă instanță

Atacul PSD vine după decizia Judecătoriei Sectorului 1 în dosarul în care este vizată Clotilde Armand. Fostul edil a primit o pedeapsă de un an de închisoare pentru folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată.

Instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei, astfel că sentința nu înseamnă executarea imediată a unei pedepse cu închisoarea.

Judecătorii au stabilit și o pedeapsă complementară prin care lui Clotilde Armand îi este interzis dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice timp de trei ani. Totodată, instanța a dispus confiscarea sumei de 18.720 de lei de la fostul primar al Sectorului 1.

Sentința poate fi contestată, iar decizia definitivă urmează să fie stabilită de instanțele superioare.

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