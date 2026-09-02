Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1, a susținut miercuri că Judecătoria Sectorului 1 nu a pronunțat o soluție de condamnare în dosarul în care este acuzată că s-a desemnat manager într-un proiect cu fonduri europene. Ea a precizat că instanța a constatat vinovăția, a stabilit o pedeapsă de un an de închisoare, dar a dispus amânarea aplicării pedepsei. Hotărârea pronunțată la 31 august nu este definitivă și urmează să fie contestată în apel.

Clotilde Armand a criticat modul în care a fost prezentată în presă decizia Judecătoriei Sectorului 1 și a susținut că termenii juridici utilizați în cazul său au fost interpretați greșit.

„Aşa am fost 'condamnată' într-o singură zi de o bună parte din presa din România. Problema este că instanţa nu a pronunţat o soluţie de condamnare. Iar acum, când jurişti independenţi explică public acest lucru, aproape nimeni nu îşi corectează titlul”, a transmis ea.

Fostul primar a mai susținut că presa a prezentat situația înainte de a analiza hotărârea instanței.

„Presa m-a condamnat înainte să citească hotărârea. (...) Numai că există o problemă: nu am fost condamnată. Nu este interpretarea mea şi nu este o chichiţă prin care încerc să mă apăr”, a afirmat Armand.

Ea i-a menționat pe avocatul Toni Neacșu și pe fostul judecător Cristi Danileț, despre care a spus că au explicat public diferența dintre stabilirea unei pedepse și condamnare.

„Au explicat-o public jurişti cu care, de altfel, nu împărtăşesc întotdeauna aceleaşi opinii. Avocatul Toni Neacşu sau recent judecătorul Cristi Danileţ spun foarte limpede despre titlurile apărute în presă: «Clotilde Armand a fost condamnată. Nu este adevărat»”, a declarat ea.

Potrivit lui Armand, instanța a constatat vinovăția și a stabilit o pedeapsă de un an, însă a amânat aplicarea acesteia.

„În limbaj juridic, «stabilirea unei pedepse» şi «condamnarea» nu sunt acelaşi lucru”, a mai spus fostul primar.

Clotilde Armand a anunțat că va ataca hotărârea în apel. Ea a precizat că, în opinia sa, în acest moment nu există un prejudiciu stabilit în dosar, nu i s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea și nu există o interdicție de a ocupa o funcție publică.

„Mai mult: hotărârea nu este definitivă. O atacăm în apel. Nu există niciun prejudiciu stabilit în acest dosar. Nu mi s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea. Nu există acum o interdicţie de a ocupa o funcţie publică”, a transmis Armand.

Fostul primar a criticat și modul în care unele publicații au formulat titlurile despre decizie, afirmând că presa are obligația de a reda corect conținutul unei hotărâri judecătorești.

„Poţi să mă critici. Poţi să nu mă suporţi. Poţi să consideri că instanţa de fond are dreptate. Dar nu poţi schimba sensul unei hotărâri judecătoreşti doar pentru că titlul «condamnată la închisoare» aduce mai multe clickuri”, a mai afirmat Clotilde Armand.

Avocatul Toni Neacșu a susținut că amânarea aplicării pedepsei nu este echivalentă cu o condamnare.

„Amânarea aplicării pedepsei nu echivalează cu o condamnare. Amânarea aplicării pedepsei este mai mult decât o simplă individualizare a executării pedepsei cu închisoarea”, a afirmat avocatul.

Potrivit acestuia, în cazul unei asemenea soluții, judecătorul stabilește o pedeapsă, însă aplicarea ei este amânată și intervine doar dacă sunt încălcate condițiile stabilite pentru perioada de supraveghere.

Neacșu a invocat și minuta Judecătoriei Sectorului 1, susținând că instanța „stabileşte” o pedeapsă pe care o amână și nu „condamnă” persoana la executarea acelei pedepse.

„A stabili o pedeapsă nu înseamnă, în jargonul dreptului penal, a condamna pe cineva la acea pedeapsă”, a explicat avocatul.

El a mai arătat că, potrivit articolului 90 alineatul 1 din Codul penal, amânarea aplicării pedepsei nu produce decăderile, interdicțiile sau incapacitățile care rezultă dintr-o condamnare.

Avocatul a făcut referire și la efectele soluției în cazul funcționarilor publici, susținând că amânarea aplicării pedepsei nu duce la încetarea de drept a raportului de serviciu.

În argumentația sa, Neacșu a invocat și Decizia 905/2020 a Curții Constituționale, referitoare la efectele amânării aplicării pedepsei în cazul militarilor.

El a făcut referire și la Statutul USR, care prevede suspendarea de drept a membrului partidului condamnat în primă instanță la închisoare, indiferent de modalitatea de executare, până la soluționarea definitivă a cauzei. Potrivit lui Neacșu, în cazul lui Clotilde Armand această prevedere nu s-ar aplica, întrucât soluția Judecătoriei Sectorului 1 nu reprezintă o condamnare.

„Dacă ar fi vrut ca amânarea aplicării pedepsei să aibă acelaşi efect ca o condamnare, atunci ar fi trebuit să prevadă expres acest lucru în statutul lor”, a susținut avocatul.