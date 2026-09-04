Tribunalul Constanța a pronunțat, vineri, sentința în dosarul în care este judecată Daniela Coteanu, cunoscută publicului sub numele de Dana Marijuana.

Fosta cântăreață a fost condamnată la o pedeapsă totală de cinci ani și patru luni de închisoare pentru trafic de droguri de mare risc și conducerea unui autoturism sub influența unor substanțe interzise.

Pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc, instanța a stabilit o pedeapsă de cinci ani de închisoare. Pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, Dana Marijuana a primit încă un an de închisoare.

Cele două pedepse au fost contopite de magistrați, rezultând condamnarea finală de cinci ani și patru luni. Din durata stabilită de instanță urmează să fie scăzută perioada în care Daniela Coteanu s-a aflat în reținere, arest preventiv și ulterior în arest la domiciliu, începând cu 22 august 2024 și până în prezent.

Hotărârea Tribunalului Constanța nu este definitivă. Sentința poate fi contestată în termen de zece zile de la comunicare.

În același dosar au fost condamnați și doi bărbați. Cristi-Alin Neagu a primit șase ani și trei luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Mugur-Valentin Nicula a fost condamnat la șase ani și patru luni pentru aceleași infracțiuni.

Dosarul își are originea într-un incident produs în august 2024. Dana Marijuana a fost oprită de polițiști pe DN 39, în localitatea 2 Mai, la data de 22 august.

În urma testării cu aparatul pentru depistarea substanțelor psihoactive, polițiștii au constatat indicii privind posibila prezență a unor astfel de substanțe. Fosta cântăreață a fost dusă la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate probe biologice pentru stabilirea exactă a consumului.

În autoturism se aflau și cei doi bărbați condamnați în același dosar. Anchetatorii au descoperit asupra acestora și în mașină mai multe substanțe interzise, elemente care au stat la baza cercetărilor penale și, ulterior, a procesului.