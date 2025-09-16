Dana Marijuana își schimbă viața. A luat decizia după ce a ieșit de la tribunal

Cântăreața Dana Marijuana, care fusese eliberată din închisoare la sfârșitul lunii iunie și plasată sub control judiciar, s-a prezentat la Tribunalul Constanța, alături de alți doi bărbați cercetați în același dosar de trafic de droguri. „Trebuie să fiu cuminte”, a spus ea.

Procesul a continuat cu un nou termen, iar cântăreața a transmis că încearcă să-și regăsească echilibrul după perioada dificilă prin care a trecut.

„Totul decurge bine, suntem cuminți, suntem educați (...) Am învățat că trebuie să fiu cuminte, cu tot cu minte”, a spus Dana Marijuana.

După ce a părăsit arestul, artista a locuit la malul mării, alături de familie. Totuși, ea a afirmat că intenționează să se mute în Capitală, unde vrea să stea împreună cu fiica sa cea mică, Iris, în vârstă de 11 ani. Fiica cea mare, Alessia, are aproape 19 ani și locuiește separat.

„Astăzi o să cer mutarea mea la domiciliu. Sunt la familia, sunt cu familia, mă regăsesc, copilăresc, sunt bine (...) Am la București, dar eu, de fapt, am domiciliul la mare, dar stau în București pentru fiica cea mică”, a explicat cântăreața pentru SpyNews.

Perioada de detenție a Danei Marijuana a coincis cu un alt episod neplăcut. În noiembrie anul trecut, casa ei din Vama Veche a fost spartă de un bărbat care a intrat prin efracție și a sustras bunuri în valoare de peste 3.000 de lei.

Inițial, acesta a susținut că o cunoaște pe artistă și că ar fi fost ajutat să intre de o persoană apropiată ei. Cântăreața a negat însă categoric aceste afirmații, spunând că nu l-a întâlnit niciodată pe cel în cauză.

Magistrații l-au condamnat ulterior pe hoț la un an, șase luni și 73 de zile de închisoare cu executare, având în vedere și antecedentele sale penale pentru furt.

Pentru Dana Marijuana, ultimii ani au fost marcați de numeroase probleme judiciare și personale. Totuși, artista a transmis că își dorește să își continue viața într-un cadru stabil, punând accent pe familie și pe rolul de mamă.