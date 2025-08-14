Monden Căderea Danei Marijuana. De la succes la droguri, sărăcie și închisoare







Anii 2000 au marcat ascensiunea fulminantă a Danei Marijuana, una dintre cele mai iubite și cunoscute artiste de hip hop din România. Albumele sale vindeau rapid, concertele erau mereu pline, iar fanii o considerau „regina hip hop-ului românesc”. Dar drogurile și scandalurile aveau să-i schimbe radical viața.

Succesul nu a ținut însă la nesfârșit. Consum excesiv de substanțe interzise și relații instabile au început să umbrească parcursul artistei. Aparițiile publice sub influența drogurilor și conflictele cu mass-media au zdruncinat imaginea Danei, odată idolul tinerilor pasionați de hip hop.

„Nu mă judeca...”

Problemele cu legea nu au întârziat să apară. Dana Marijuana a fost prinsă drogată și ulterior condamnată la închisoare, pierzându-și treptat poziția de artistă respectată. În prezent, realitatea este dramatică: a ajuns să doarmă într-un container în Vama Veche împreună cu fiica sa, un simbol al declinului neașteptat pentru cineva care fusese idolatrizată de generații întregi.

Pe 13 august 2025, Dana a apărut la Tribunalul Constanța, unde a avut loc un nou termen în dosarul în care este judecată de procurorii DIICOT, alături de alte două persoane implicate în aceleași acuzații. Prezența sa în fața instanței a readus în atenția publicului parcursul tumultuos al artistei, de la glorie la scandal și probleme legale grave.

„Nu vă pot declara nimic, pentru că nu am timp. Dar sunt bine. Sunt bine, să știți!”, a spus ea după ce a iești de la tribunal.

Cariera Danei a fost mereu însoțită de controverse. Aparițiile sub influența alcoolului sau a drogurilor, conflictele cu colegi de breaslă și declarațiile controversate în interviuri au contribuit la imaginea unei artiste prăbușite. Chiar dacă fanii au continuat să o urmărească, succesul ei s-a dovedit fragil, alimentat de vicii și decizii greșite.

Viața personală a artistei a fost la fel de complicată. Mutarea într-un container din Vama Veche împreună cu fiica sa a fost un semnal al degradării neașteptate. Deși odinioară vedetă respectată, Dana Marijuana a devenit un exemplu al efectelor devastatoare ale dependențelor și ale deciziilor eronate.

Scandalurile artistei nu s-au limitat doar la probleme cu drogurile. Conflictele cu mass-media, aparițiile controversate și certurile cu alte vedete și foștii parteneri au adâncit prăpastia dintre gloria trecută și prezentul dificil. Dosarul DIICOT și termenele de la Tribunalul Constanța continuă să fie urmărite cu interes, iar povestea Danei Marijuana rămâne un subiect captivant pentru presa românească.

În trecut, cântăreața a reușit să se adune și să își facă ordine în viața, dar nu pentru mult timp. Rămâne de văzut dacă acum chiar a învățat din greșeli sau nu.