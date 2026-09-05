Sarah Khalifa, prezentatoare de televiziune și producătoare egipteană, a fost condamnată la moarte de o instanță din Cairo într-un dosar privind producerea și traficul de stupefiante. Potrivit presei egiptene, instanța a pronunțat aceeași pedeapsă pentru alți 12 inculpați. Sentința poate fi contestată.

Khalifa, în vârstă de 39 de ani, este cunoscută în Egipt prin aparițiile sale în televiziune și prin activitatea de pe rețelele sociale. Ea are peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, potrivit unor surse care monitorizează conturile influencerilor egipteni.

Instanța penală din Cairo a condamnat-o pe Sarah Khalifa și pe ceilalți inculpați pentru acuzații referitoare la constituirea unei grupări infracționale și procurarea unor materiale folosite la fabricarea drogurilor sintetice, urmată de producerea și traficul acestora.

Presa egipteană relatează că inculpații ar fi importat din străinătate materiile prime utilizate pentru fabricarea stupefiantelor. Potrivit acuzațiilor, membrii grupării aveau roluri diferite în activitate, de la procurarea materialelor până la producerea și distribuirea drogurilor.

Instanța a pronunțat pedeapsa capitală prin spânzurare după ce a solicitat opinia Marelui Muftiu al Egiptului, procedură prevăzută în cazul condamnărilor la moarte. Opinia acestuia este consultativă, nu obligatorie pentru instanță.

Ancheta a indicat că gruparea ar fi utilizat imobile rezidențiale pentru depozitarea și producerea substanțelor.

Autoritățile au confiscat peste 750 de kilograme de stupefiante și materii prime destinate producerii acestora, potrivit informațiilor publicate în timpul procedurilor judiciare. În cadrul anchetei au fost identificate și spații folosite pentru depozitarea și fabricarea drogurilor.

În dosar au fost investigate inițial 28 de persoane. Pe lângă cei pentru care procurorii au solicitat pedeapsa capitală, instanța a pronunțat și alte sentințe. Potrivit presei egiptene, nouă inculpați au primit pedepse cu închisoarea pe viață, iar șapte au fost achitați.

Sarah Khalifa a devenit cunoscută în Egipt prin activitatea din televiziune și prin emisiuni în care au fost abordate teme legate de securitate și infracționalitate. Ea a desfășurat, de asemenea, activități în domeniul producției de evenimente și al chirurgiei estetice.

Condamnarea vine după o anchetă care a început în 2025 și care a vizat presupusa implicare a acesteia într-o rețea de producere și trafic de droguri sintetice. Khalifa a fost arestată în aprilie 2025 în legătură cu dosarul.

Un al doilea dosar

Sarah Khalifa a fost judecată și într-un dosar separat, referitor la acuzații privind reținerea și agresarea unui tânăr. În această cauză, instanța a pronunțat o pedeapsă de cinci ani de închisoare, potrivit relatărilor despre decizia de sâmbătă.

Cele două cauze sunt distincte: condamnarea la moarte se referă la dosarul privind producerea și traficul de droguri.

Egiptul menține pedeapsa capitală pentru mai multe categorii de infracțiuni, inclusiv omor calificat, terorism și anumite infracțiuni sexuale, precum și pentru trafic de droguri în anumite circumstanțe.

Potrivit Egyptian Commission for Rights and Freedoms, în 2025 au fost înregistrate 541 de sentințe de condamnare la moarte pronunțate de instanțele egiptene. Dintre acestea, raportul organizației arată că 25 au devenit definitive după epuizarea căilor de atac.

Condamnarea lui Sarah Khalifa și a celorlalți inculpați nu înseamnă că execuția este imediată. Sentința poate fi contestată în cadrul procedurilor judiciare prevăzute de legislația egipteană.