Fosta primăriță a Sectorului 1, Clotilde Armand, a fost condamnată luni de Judecătoria Sectorului 1 Bucureștila un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, într-un dosar în care a fost acuzată că și-a majorat indemnizația după ce s-a desemnat manager al unui proiect finanțat din fonduri europene. Hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi contestată în termen de zece zile.

Instanța a stabilit un termen de supraveghere de doi ani, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Pe durata termenului de supraveghere, Clotilde Armand trebuie să respecte obligațiile stabilite de instanță.

Printre acestea se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune București, primirea vizitelor consilierului de probațiune și anunțarea prealabilă a schimbării locuinței sau a locului de muncă.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus și confiscarea sumei de 18.720 de lei, reprezentând veniturile suplimentare obținute în urma majorării indemnizației.

Potrivit soluției publicate de instanță, Clotilde Armand a fost condamnată pentru „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane în formă continuată”, în patru acte materiale.

Instanța a stabilit și o pedeapsă complementară privind interzicerea dreptului de a fi aleasă în autoritățile publice sau de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat, pentru o perioadă de trei ani.

Această măsură ar urma să producă efecte în cazul revocării sau anulării amânării aplicării pedepsei, potrivit hotărârii prezentate de instanță.

Amânarea aplicării pedepsei înseamnă că pedeapsa stabilită de instanță nu este executată imediat. Persoana condamnată se află pe durata unui termen de supraveghere, în cazul de față de doi ani, timp în care trebuie să respecte obligațiile impuse prin hotărâre.

Dacă obligațiile sunt respectate și nu intervine un motiv legal pentru revocarea măsurii, pedeapsa nu este executată.

În cazul încălcării obligațiilor sau al apariției unei situații care permite revocarea amânării, instanța poate dispune revocarea măsurii, cu consecințele prevăzute de lege.

Dosarul a pornit de la acuzațiile privind modul în care Clotilde Armand și-ar fi majorat indemnizația în perioada mai-august 2022, când ocupa funcția de primar al Sectorului 1.

Potrivit acuzațiilor formulate de procurori, Armand s-ar fi desemnat manager al proiectului european „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”.

Ulterior, procurorii au susținut că aceasta a emis patru dispoziții prin care și-ar fi acordat majorări ale indemnizației lunare.

Valoarea totală a veniturilor suplimentare menționate în dosar a fost de 18.720 de lei brut.

Acuzațiile au apărut după ce Agenția Națională de Integritate a sesizat situația, iar procurorii au deschis un dosar penal.

Clotilde Armand a respins acuzațiile după trimiterea sa în judecată și a calificat dosarul drept „un caz penibil”, susținând că acuzațiile sunt „ridicole”.

Fosta primăriță a afirmat că dosarul a fost deschis în urma unei plângeri formulate de fostul primar al Sectorului 1, Dan Tudorache, și a acuzat existența unor presiuni politice asupra anchetei.

Armand a susținut, de asemenea, că a aflat din presă despre trimiterea sa în judecată, la scurt timp după ce își depusese candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 1.

Apărările formulate de aceasta au fost analizate în cadrul procesului, iar Judecătoria Sectorului 1 a pronunțat luni soluția de condamnare cu amânarea aplicării pedepsei.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată în termen de zece zile, urmând ca instanța competentă să soluționeze eventualul apel.