Fostul premier Victor Ponta a declarat că România nu își mai permite prelungirea perioadei de incertitudine politică și a cerut formarea cât mai rapidă a unui nou Guvern. Ponta a invocat evoluția inflației, cursul euro și creșterea datoriei publice și a susținut că efectele situației economice se resimt în viața de zi cu zi.

Declarațiile au fost făcute la România TV, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

„Pot să vă spun că cel mai rău lucru este să rămână actualul Guvern, care nu are nici puteri și care este plin de useriști. Tot nu înțeleg de ce Nicușor Dan nu a desemnat mai repede candidatul de prim-ministru”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a spus că își dorește ca în această săptămână să fie desemnat un premier și să fie format un Guvern care să se ocupe de problemele economice.

„Sper ca săptămâna asta să avem un prim-ministru, să avem un Guvern care să se ocupe de problemele economice ale țării. Să prelungim situația actuală este cea mai proastă decizie pentru noi ca țară”, a afirmat Ponta.

Victor Ponta a susținut că datele economice sunt nefavorabile și a indicat inflația, evoluția cursului euro și creșterea datoriei publice printre problemele care afectează România.

„Toate datele economice arată foarte rău. Inflația, cursul euro, creșterea datoriilor publice, toate sunt niște elemente care se reflectă în viața oamenilor”, a spus fostul premier.

Ponta a vorbit și despre creșterea prețurilor la produsele destinate copiilor și la medicamente.

„Totul pentru copii este mai scump, orice medicament este scump, aici e mare problema. Nu știu pe cine va propune Nicușor Dan, dar vreau să propună. Patru luni de așteptare reprezintă o catastrofă”, a declarat acesta.

Fostul premier a făcut referire și la situația internațională, menționând războiul din Ucraina, conflictul din Iran și situația economică și politică din Europa.

„Am mai avut crize economice, acum contextul este foarte rău. Războiul din Ucraina continuă, războiul din Iran continuă, Europa este slăbită. E o furtună în toată lumea și este momentul în care noi nu avem echipajul care să aibă grijă de noi”, a spus Victor Ponta.

El a susținut că România are nevoie de un Guvern cu puteri depline pentru a gestiona situația.

„Guvernul actual nu e guvern, sunt câțiva oameni care au rămas în funcții. Ne trebuie un Guvern care să ne ajute să trecem de furtuna asta”, a afirmat fostul premier.

Victor Ponta a declarat că situația economică pentru perioada următoare este dificilă și a respins ideea că România și-ar fi revenit din punct de vedere economic.

„Datele arată foarte rău pentru toamnă. Nu e adevărat că ne-am revenit”, a spus acesta.

Fostul premier a legat formarea noului Guvern și de prezentarea bugetului pentru anul 2027. Potrivit lui Ponta, documentul bugetar va indica direcția economică a țării și va arăta inclusiv ce se va întâmpla cu salariile, pensiile și TVA.

„Trebuie să vedem noul Guvern, să prezinte bugetul pe 2027 pentru că acolo vom afla dacă va crește salariul, pensia, TVA. În acel document vom afla cum trăim, care sunt prioritățile României, în ce direcție ne îndreptăm”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a mai susținut că efectele situației economice sunt resimțite diferit de populație.

„Situația este foarte rea. Cei săraci o simt mult mai mult decât cei bogați”, a mai spus Victor Ponta.

Președintele Nicușor Dan ar putea anunța luni, 7 septembrie, numele premierului desemnat, în contextul negocierilor politice pentru formarea unui nou Guvern.