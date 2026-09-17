Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong Un, a respins joi, 17 septembrie, apelurile internaționale pentru denuclearizarea Coreei de Nord și a afirmat că statutul țării ca putere nucleară este „absolut” și nu poate fi schimbat, în timp ce la Viena se desfășoară Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit agenției Yna.

Declarațiile reprezintă o nouă reafirmare a poziției Phenianului, care respinge de ani de zile solicitările internaționale privind renunțarea la armele nucleare. Kim Yo Jong a calificat drept „imbecili” persoanele care consideră că țara sa ar putea renunța la arsenalul atomic.

În mesajul său, Kim Yo Jong a criticat discuțiile despre denuclearizarea Coreei de Nord purtate în cadrul reuniunii AIEA de la Viena.

Ea a descris aceste apeluri drept „obișnuitele discuții fără sens” și a susținut că cei care cred că Phenianul ar putea renunța la armele nucleare nu înțeleg realitățile internaționale.

„Poziția Republicii Populare Democrate Coreene ca stat dotat cu arme nucleare este absolută și nu poate fi schimbată prin nimic”, a transmis Kim Yo Jong, potrivit KCNA, citată de Reuters.

Oficialul nord-coreean a susținut, de asemenea, că statutul nuclear al țării a fost stabilit „fizic și legal” și că nu poate fi modificat prin presiuni internaționale.

Declarația vine într-un moment în care AIEA discută din nou situația programului nuclear nord-coreean și capacitatea Phenianului de a produce material nuclear destinat armelor.

Conferința Generală a AIEA are loc la Viena, iar organizația internațională și-a exprimat preocuparea față de dezvoltarea continuă a capacităților nucleare ale Coreei de Nord.

Potrivit informațiilor prezentate înaintea reuniunii, capacitatea nord-coreeană de îmbogățire a uraniului a crescut, iar infrastructura nucleară de la Yongbyon s-a extins. Un raport recent al AIEA a indicat inclusiv construirea unei noi instalații de îmbogățire a uraniului la complexul Yongbyon.

Noua clădire ar putea găzdui până la 28 de cascade de centrifuge, potrivit evaluării bazate pe imagini satelitare. AIEA nu are inspectori pe teren în Coreea de Nord din 2009, astfel că monitorizarea programului se bazează în mare măsură pe imagini satelitare și alte informații disponibile.

În cadrul reuniunii de la Viena, comunitatea internațională a cerut Phenianului să renunțe la programul său nuclear într-un mod complet, verificabil și ireversibil, în conformitate cu obligațiile internaționale privind neproliferarea armelor nucleare.

Phenianul și-a consolidat în ultimii ani statutul de stat dotat cu arme nucleare și a inclus acest statut în legislația sa.

Conducerea nord-coreeană susține că arsenalul nuclear reprezintă un element esențial pentru securitatea și supraviețuirea regimului. În același timp, Organizația Națiunilor Unite menține sancțiuni împotriva Coreei de Nord din cauza programelor sale nucleare și de rachete balistice.

Coreea de Nord a efectuat primul său test nuclear în 2006 și a continuat ulterior dezvoltarea armelor nucleare și a rachetelor capabile să le transporte.

Estimările privind dimensiunea arsenalului diferă. În august, ministrul sud-coreean al Apărării a declarat că Phenianul ar putea deține între 80 și 120 de focoase nucleare, în timp ce președintele american Donald Trump a menționat recent cifra de 57 de arme nucleare. Estimările nu reprezintă un inventar verificat independent.

Dialogul dintre Coreea de Nord și Statele Unite privind programul nuclear a intrat în impas după summitul de la Hanoi, din 2019, dintre Kim Jong Un și Donald Trump.

Cele două părți nu au ajuns atunci la un acord privind pașii pentru reducerea programului nuclear nord-coreean și eventualele concesii economice sau politice oferite Phenianului.

De atunci, Coreea de Nord și-a continuat dezvoltarea militară, iar poziția sa oficială privind statutul nuclear a devenit tot mai fermă. În ultimele luni, Phenianul a continuat inclusiv testele și exercițiile cu rachete balistice.

În acest context, declarațiile lui Kim Yo Jong transmit din nou că Phenianul nu intenționează să accepte obiectivul de denuclearizare solicitat de AIEA și de alte state.