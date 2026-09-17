Sfântul Brâu al Maicii Domnului va fi adus din Grecia la Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea” din București, unde va fi așezat spre închinarea credincioșilor în perioada 30 septembrie – 4 octombrie 2026. Evenimentul este organizat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar, cu binecuvântarea Patriarhului Daniel.

O delegație de la Mănăstirea Panagia Kato Xenia din Grecia va însoți racla cu cinstitul Brâu al Maicii Domnului. Potrivit tradiției ortodoxe, relicva este cinstită de credincioși ca un obiect de mare preț și este păstrată în prezent, în fragmente, în mai multe locuri de cult. Mănăstirea Kato Xenia a adus anterior racla cu Brâul Maicii Domnului la Biserica „Sfântul Ilie” – Ghencea, în cadrul unui pelerinaj desfășurat în 2024.

Pe durata evenimentului, credincioșii se vor putea închina și la sfintele moaște păstrate în biserică, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș și ale Sfântului Cuvios Nichifor Leprosul.

Racla va putea fi venerată zilnic, între orele 08:00 și 22:00, iar parohia a pregătit, pe lângă slujbele religioase, mai multe prelegeri și concerte.

🌅 07:00 – Slujba Utreniei

– Slujba Utreniei 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

– Sfânta Liturghie 🕊️ 09:00 – Întâmpinarea delegației din Grecia cu Sfântul Brâu și așezarea spre închinare. Cuvânt de întâmpinare: pr. paroh Sebastian Gabor.

– și așezarea spre închinare. Cuvânt de întâmpinare: pr. paroh Sebastian Gabor. 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

– Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie 🎤 19:30 – Prelegere: „Familia creștină ca fundament al ordinii sociale și siguranței naționale”, susținută de Chestor de poliție Conf. univ. dr. Cătălin Andruș – Rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București. 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

🌅 08:00 – Slujba Utreniei

– Slujba Utreniei 👑 09:30 – Sfânta Liturghie Arhierească , săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul , Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

– , săvârșită de , Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. 🎶 Răspunsuri liturgice: Corul „Sfânta Muceniță Tatiana, Diaconița” (Dirijor: Ana Nuță).

🕯️ 17:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

– Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie 🏫 18:30 – Prelegere: „Rolul esențial al familiei în educarea copiilor”, susținută de Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

– „Rolul esențial al familiei în educarea copiilor”, susținută de Prof. univ. dr. Nicolae Istudor – Rectorul Academiei de Studii Economice din București (ASE). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri. 🎶 19:00 – Concert de cântări bizantine închinate Maicii Domnului și sfintelor femei – susținut de Corul de monahii al Mănăstirii Pasărea, județul Ilfov.

🌅 07:00 – Slujba Utreniei

– Slujba Utreniei 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

– Sfânta Liturghie 🌿 18:00 – Canonul și Taina Sfântului Maslu (rugăciuni pentru sănătate)

– Canonul și (rugăciuni pentru sănătate) 🎓 19:30 – Prelegere: „Educație și instrucție. Rolul Bisericii în formarea valorilor creștine”, susținută de Acad. prof. univ. dr. Mircea Dumitru (Vicepreședintele Academiei Române). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

🌅 07:00 – Slujba Utreniei

– Slujba Utreniei 🍞 08:00 – Sfânta Liturghie

– Sfânta Liturghie 🤍 09:00 – Slujba Parastasului (pomenirea celor adormiți)

– Slujba Parastasului (pomenirea celor adormiți) 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari cu Litie

– Slujba Vecerniei Mari cu Litie 🩺 19:30 – Prelegere: „Educație pentru sănătate în familie”, susținută de Prof. univ. dr. Cătălina Poiană (Președintele Colegiului Medicilor din România). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

🌅 08:00 – Slujba Utreniei

– Slujba Utreniei 👑 09:30 – Sfânta Liturghie

– 🎶 Răspunsuri liturgice: Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina” (Dirijor: Ana-Maria Maranda).

📖 11:20 – Slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii

– Slujba Parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii 🗣️ 11:30 – Prelegere: „Maica Domnului și sfintele femei – repere pentru familia de astăzi” – susținută de pr. paroh Sebastian Gabor.

– „Maica Domnului și sfintele femei – repere pentru familia de astăzi” – susținută de pr. paroh Sebastian Gabor. 🕯️ 18:00 – Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie

– Slujba Vecerniei Mari unită cu Litie 👩‍⚕️ 19:30 – Prelegere specială: „Purtând crucea cu zâmbet: Despre jertfă, carieră și fericirea unei familii numeroase”, susținută de dr. Cristina Vlad (mamă a 10 copii, absolventă de Medicină Stomatologică, Medicină Veterinară, Cibernetică și Aeronave). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri.

– „Purtând crucea cu zâmbet: Despre jertfă, carieră și fericirea unei familii numeroase”, susținută de dr. Cristina Vlad (mamă a 10 copii, absolventă de Medicină Stomatologică, Medicină Veterinară, Cibernetică și Aeronave). 💬 Sesiune de întrebări și răspunsuri. 🎶 20:00 – Concert de încheiere: Cântări bizantine susținute de Grupul coral „Sfânta Mare Muceniță Ecaterina”.

Evenimentul se desfășoară la Biserica „Sfântul Ilie – Ghencea”, Str. Floare de Gheață nr. 1, Sector 5, București. Credincioșii se pot închina zilnic, între orele 08:00 și 22:00.

Pentru informații suplimentare, parohia îl indică drept persoană de contact pe preotul paroh Sebastian Gabor, la numărul 0736 053 385.

Parohia îi invită pe credincioși să participe la slujbele, conferințele și momentele muzicale pregătite pe parcursul celor cinci zile.