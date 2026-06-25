Incident la un centru comercial din Timișoara: un taximetrist a intrat cu mașina într-o coadă de oameni. Trei persoane au ajuns la spital

Trei persoane au fost transportate la spital în urma unui incident produs la un centru comercial din Timișoara, unde un taximetrist a intrat cu autoturismul într-o coadă formată în fața unei simigerii.

Potrivit primelor informații, mai multe persoane așteptau la rând în zona de alimentație publică a complexului comercial, când autoturismul condus de un taximetrist a pătruns în zona unde se aflau acestea.

În urma impactului, trei persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

De asemenea, taximetristul a fost rănit în urma incidentului, însă a refuzat transportul la spital.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, zona fiind securizată pentru desfășurarea cercetărilor. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.