Suedia oferă, din 2026, până la 350.000 de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 37.000 de dolari, unor rezidenți născuți în afara Uniunii Europene care acceptă să părăsească țara, potrivit Reuters.

Măsura, susținută de guvernul de dreapta și de partidul naționalist Suedia Democraților, a devenit una dintre temele campaniei pentru alegerile parlamentare din 13 septembrie.

Politica marchează o schimbare majoră față de poziția adoptată de Suedia în timpul crizei migrației din 2015, când țara a primit 163.000 de solicitanți de azil, al doilea cel mai mare număr pe cap de locuitor din Europa.

Până în 2025, numărul scăzuse cu 96%. Guvernul condus de premierul Ulf Kristersson susține că reducerea migrației și combaterea criminalității sunt priorități, în timp ce criticii consideră că programul este mai degrabă un instrument politic decât o soluție eficientă.

Coaliția de guvernare, instalată în 2022 cu promisiunea de a reduce imigrația și criminalitatea, a introdus programul de stimulare financiară pentru plecare la începutul acestui an.

Oferta este destinată persoanelor cu permise de ședere care provin din afara Uniunii Europene.

Guvernul a promovat programul în mai multe limbi pe site-urile oficiale. Premierul Ulf Kristersson a declarat că „îmbunătățirea remigrației” se află pe agenda guvernului său. Bugetul alocat schemei este de 1,3 miliarde de coroane suedeze.

Măsura este susținută ferm de Suedia Democraților, partid de extremă dreapta care nu face parte din guvern, dar îi asigură sprijinul parlamentar. Formațiunea a lansat în iulie reclame în transportul public și în zonele cu populație numeroasă de migranți.

Una dintre reclame, adresată imigranților somalezi, transmitea: „Îți este dor de Mogadishu? Ajutorul pentru remigrare te va ajuta să ajungi acasă.”

Politica suedeză este urmărită de guverne și partide din alte țări europene, în contextul în care imigrația a devenit un subiect central al dezbaterilor politice.

După sosirea a peste un milion de persoane în Europa în 2015, în principal sirieni care fugeau de război, partidele naționaliste au câștigat teren.

Mai multe guverne au adoptat ulterior politici mai restrictive, axate pe descurajarea migrației și returnarea persoanelor fără drept de ședere.

Mary Khan-Hohloch, europarlamentar al partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a salutat inițiativa suedeză. Ea a declarat pentru Reuters că interesul pentru programe de returnare și remigrare ar putea continua să crească, pe fondul costurilor financiare și sociale asociate politicilor de migrație.

În schimb, Bram Frouws, directorul Mixed Migration Centre, a afirmat că nu există dovezi că astfel de scheme duc la o creștere semnificativă a emigrației voluntare. În opinia sa, măsura este în principal simbolică și transmite un mesaj despre fermitatea guvernului în privința migrației.

Programul nu a înregistrat până acum o participare ridicată. Potrivit informațiilor Reuters, 171 de persoane au acceptat oferta financiară de la începutul anului.

Suedia Democraților dorește extinderea schemei și la imigranții care au cetățenie suedeză, cu condiția ca aceștia să fie de acord să renunțe la ea. Ludvig Aspling, purtătorul de cuvânt al partidului pentru imigrație, susține că această categorie ar putea include persoane care întâmpină dificultăți financiare și vorbesc puțin suedeză.

Opoziția și organizațiile pentru drepturile civile îl acuză pe premierul Kristersson că merge prea departe cu politica sa și că măsurile adoptate contribuie la divizarea societății.

Sondajele publicate înaintea alegerilor din 13 septembrie indică o cursă strânsă între blocul guvernamental și alianța formată din social-democrați și partidele de centru-stânga. Suedia are o populație de aproximativ 10,6 milioane de locuitori, dintre care două milioane sunt născuți în străinătate.

În suburbia Satra din Stockholm, un grup de imigranți se întâlnește la un centru comunitar pentru a bea cafea și a exersa limba suedeză.

Printre participanți se află o femeie din Sudan, două persoane din zone ale Ucrainei ocupate de Rusia, un afgan care a fugit de talibani și un disident chinez.

Toți au auzit despre stimulentul financiar oferit de guvern, dar niciunul dintre cei intervievați de Reuters nu intenționează să plece.

„Vreau libertate, să pot munci și să duc o viață bună”, a declarat Elena Ibrahim, o artistă sudaneză în vârstă de 42 de ani. Ea a fugit din țara de origine în urmă cu opt ani și a spus că nu se va întoarce.

Mahmoud Khalfi, imam la Moscheea din Stockholm, cea mai mare din Suedia, a afirmat că programul și retorica antiimigrație provoacă anxietate în rândul populației musulmane.

Potrivit acestuia, persoanele cu studii superioare, precum medicii și profesorii, ar avea mai multe oportunități dacă ar pleca. Cei cu un nivel mai scăzut de educație, în schimb, ar avea mai puține alternative.

„Nu rezolvă nicio problemă. Chiar dacă pleacă câteva mii de persoane, situația celor care trebuie să rămână se înrăutățește”, a declarat el.

Programul financiar este doar una dintre măsurile adoptate de guvern în ultimii ani. Suedia a început să renunțe la acordarea permiselor de ședere permanente și le cere unor imigranți să solicite din nou dreptul de ședere după trei ani.

În august, autoritățile au introdus și primele teste de cetățenie din istoria țării. Examenele sunt obligatorii pentru persoanele care solicită cetățenia suedeză și verifică, printre altele, cunoștințele despre societate, istorie și instituțiile statului.

La un centru de convenții din Stockholm, aproximativ 900 de imigranți au susținut testul, care a inclus întrebări despre succesiunea la tron și sărbătoarea de Midsommar.

„Nu a fost atât de greu”, a declarat Cornelius, un bărbat de 38 de ani originar din Camerun. El a spus că obținerea cetățeniei i-ar oferi mai multă siguranță și că Suedia este „un loc foarte bun”, cu locuri de muncă și un nivel ridicat de siguranță.

Ministrul Migrației, Johan Forssell, a declarat pentru Reuters că testele sunt importante pentru a sublinia valoarea cetățeniei și faptul că aceasta presupune atât drepturi, cât și responsabilități.

„Sunt cerințe foarte rezonabile. Nerezonabil este că, până acum, puteai deveni cetățean fără să știi nimic despre Suedia și fără să vorbești niciun cuvânt de suedeză”, a spus ministrul.