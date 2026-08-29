Suedia trimite avioane Gripen și o corvetă pentru a proteja Finlanda

Suedia va sprijini Finlanda în supravegherea și protejarea teritoriului său prin desfășurarea unor avioane de luptă Gripen și a unei corvete, cel puțin până la sfârșitul anului 2026. Decizia vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea flancului nordic al NATO și al activității dronelor în apropierea granițelor alianței cu Rusia, relatează Reuters.

Forțele de apărare finlandeze au precizat că sprijinul suedez va contribui în special la consolidarea supravegherii spațiului aerian. Prezența militară suedeză ar urma să permită Finlandei să păstreze mai multe dintre propriile resurse pentru intervenția în cazul unor încălcări ale teritoriului sau pentru gestionarea eventualelor incidente.

„Echipamentele suedeze consolidează în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru respingerea încălcărilor și gestionarea incidentelor, dacă va fi necesar”, au transmis autoritățile militare de la Helsinki.

Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat că Stockholmul a răspuns unei solicitări venite din partea Finlandei, pe fondul deteriorării situației de securitate.

„Suedia a răspuns unei solicitări a Finlandei de a-și consolida apărarea aeriană din cauza deteriorării situației de securitate”, a declarat Jonson pentru Reuters.

Potrivit ministrului, forțele suedeze ar putea interveni, dacă situația o va impune, pentru sprijinirea Finlandei în respingerea unor încălcări ale teritoriului său.

Contribuția Suediei nu se va limita la aviația militară. Stockholmul ar putea pune la dispoziție și sisteme terestre pentru combaterea dronelor, în timp ce corveta trimisă în zonă va dispune, de asemenea, de capabilități antidronă.

Finlanda și Suedia, devenite recent membre NATO, și-au intensificat cooperarea militară bilaterală. Finlanda are o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, ceea ce îi conferă o importanță strategică deosebită pentru apărarea flancului estic al alianței.

În paralel, compania suedeză Saab a anunțat o comandă importantă din partea Finlandei. Producătorul avioanelor Gripen va furniza sistemul portabil de rachete antiaeriene RBS 70 NG, într-un contract în valoare de 1,2 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 126 de milioane de dolari.

Decizia vine într-un context regional tensionat, după mai multe incidente în care drone militare au pătruns accidental în spațiul aerian al Finlandei și al altor state baltice.

Intensificarea atacurilor ucrainene asupra unor obiective rusești din zona Mării Baltice a sporit, la rândul său, preocupările privind extinderea efectelor războiului către teritoriul NATO.