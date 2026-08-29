International

Suedia trimite avioane Gripen și o corvetă pentru a proteja Finlanda

Comentează știrea
Suedia trimite avioane Gripen și o corvetă pentru a proteja FinlandaSursa foto: Wikipedia
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Suedia va sprijini Finlanda în supravegherea și protejarea teritoriului său prin desfășurarea unor avioane de luptă Gripen și a unei corvete, cel puțin până la sfârșitul anului 2026. Decizia vine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea flancului nordic al NATO și al activității dronelor în apropierea granițelor alianței cu Rusia, relatează Reuters.

Suedia va contribui la supravegherea spațiului aerian din Finlanda

Forțele de apărare finlandeze au precizat că sprijinul suedez va contribui în special la consolidarea supravegherii spațiului aerian. Prezența militară suedeză ar urma să permită Finlandei să păstreze mai multe dintre propriile resurse pentru intervenția în cazul unor încălcări ale teritoriului sau pentru gestionarea eventualelor incidente.

„Echipamentele suedeze consolidează în special supravegherea aeriană, eliberând resursele proprii ale Forțelor de Apărare finlandeze pentru respingerea încălcărilor și gestionarea incidentelor, dacă va fi necesar”, au transmis autoritățile militare de la Helsinki.

Ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson, a declarat că Stockholmul a răspuns unei solicitări venite din partea Finlandei, pe fondul deteriorării situației de securitate.

Suedia a răspuns unei solicitări a Finlandei de a-și consolida apărarea aeriană din cauza deteriorării situației de securitate”, a declarat Jonson pentru Reuters.

Sisteme terestre anti-dronă, trimise în Finlanda

Potrivit ministrului, forțele suedeze ar putea interveni, dacă situația o va impune, pentru sprijinirea Finlandei în respingerea unor încălcări ale teritoriului său.

Contribuția Suediei nu se va limita la aviația militară. Stockholmul ar putea pune la dispoziție și sisteme terestre pentru combaterea dronelor, în timp ce corveta trimisă în zonă va dispune, de asemenea, de capabilități antidronă.

Finlanda și Suedia, devenite recent membre NATO, și-au intensificat cooperarea militară bilaterală. Finlanda are o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, ceea ce îi conferă o importanță strategică deosebită pentru apărarea flancului estic al alianței.

Finlanda și Rusia graniță

Finlanda și Rusia graniță / sursa foto: arhiva EVZ

Suedia va trimite și sisteme de rachete

În paralel, compania suedeză Saab a anunțat o comandă importantă din partea Finlandei. Producătorul avioanelor Gripen va furniza sistemul portabil de rachete antiaeriene RBS 70 NG, într-un contract în valoare de 1,2 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 126 de milioane de dolari.

Decizia vine într-un context regional tensionat, după mai multe incidente în care drone militare au pătruns accidental în spațiul aerian al Finlandei și al altor state baltice.

Intensificarea atacurilor ucrainene asupra unor obiective rusești din zona Mării Baltice a sporit, la rândul său, preocupările privind extinderea efectelor războiului către teritoriul NATO.

Stiri calde

10:08 - Și-a pierdut rucsacul într-o crevasă în 1963. Ghețarul i l-a înapoiat după 63 de ani

09:58 - Coaliția de guvernare din Germania cere UE măsuri mai dure contra concurenței neloiale chineze

09:48 - România, țara care își alungă oamenii de 50 de ani

09:40 - Germania care ne dă lecții. Berlinul instanță constituțională pentru București. Recitiți-l pe Günter Wallraff, domnul...

09:29 - Peste 1.000 de voluntari și-au îngropat lenjeria intimă. Ce vor să afle cu acest experiment

09:22 - Directorii de școli vor preda cel mult 8 ore, inspectorii 6. Legea, publicată în Monitorul Oficial

09:13 - OpenAI oprește accesul Cursor la modelele sale. Disputa cu Musk se adâncește

09:01 - Sos de casă pentru paste, la borcan. Ce ingrediente folosești și cum îl păstrezi peste iarnă

HAI România!

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

România captivă într-o ucigașă incertitudine

România captivă într-o ucigașă incertitudine

Proiecte speciale