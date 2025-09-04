Social Cinci pași esențiali pentru a reduca factura la energie. Costurile devin mult mai mici







Factura la energie poate fi redusă considerabil cu puțină imaginație și atenție la fiecare pas. Într-o perioadă în care electricitatea s-a scumpit foarte mult, încercarea de-a micșora plata către furnizori este binevenită, conform engocontrols.com.

1. Dacă vă întrebați cum să economisiți bani la electricitate, ar trebui să începeți prin a vă schimba obiceiurile zilnice. În primul rând, stingeți întotdeauna luminile din camerele pe care le părăsiți. Deconectați încărcătoarele de care nu aveți nevoie în acel moment. Folosiți aparatele electrice numai când aveți nevoie de ele.

Nu porniți mașina de spălat sau uscătorul de rufe decât dacă sunt pline. Folosiți fierul de călcat numai când aveți mai multe lucruri de călcat. În loc să folosiți uscătorul, așezați rufele afară în timpul verii. Lucruri mărunte ca acestea pot face o mare diferență în reducerea facturii la electricitate.

2. Economisirea energiei înseamnă și înlocuirea becurilor tradiționale cu becuri moderne cu LED. Primele consumă multă energie electrică, așa că, dacă aveți multe astfel de becuri în casă, veți simți cu siguranță diferența la facturi. Becurile cu LED consumă mult mai puțină energie și au o durată de viață mai lungă. Prin urmare, vă vor ajuta să economisiți mult, așa că merită să investiți în ele.

3. O modalitate eficientă de a afla cum să economisiți energie electrică este utilizarea temporizatoarelor moderne și a senzorilor de mișcare. Primele vă permit să programați iluminatul să se aprindă la ore prestabilite.

Astfel, acesta va funcționa când sunteți acasă și se va stinge când plecați din casă. În acest fel, optimizați consumul de energie. Pe de altă parte, este o idee bună să utilizați detectoare de mișcare împreună cu iluminatul exterior. Acesta se va aprinde când senzorii detectează mișcare.

4. Încercați să profitați la maximum de lumina naturală în timpul zilei. Trageți perdelele și ridicați jaluzelele pentru a permite pătrunderea a cât mai multă lumină solară. Asigurați-vă că zona de lucru sau de studiu a copiilor este amplasată într-un loc cu acces la lumină. Acest lucru va reduce necesitatea iluminării suplimentare cu ajutorul lămpilor.

Razele soarelui vor încălzi în mod natural încăperile, ceea ce este deosebit de util în toamnă și iarnă. Dacă intenționați să vă construiți o casă, proiectați interiorul astfel încât cât mai multe camere să aibă acces la lumină. Acest lucru se aplică în special livingului, bucătăriei sau biroului. Dormitorul și baia, pe de altă parte, pot fi amplasate pe partea de nord sau de est a clădirii.

5. Indiferent de tipul de încălzire, este recomandat să utilizați termostatul pentru centrale. Cu ajutorul acestora, veți controla temperatura. Veți influența pozitiv funcționarea acestora și veți optimiza consumul de energie.