Justitie Detalii noi din ancheta privind copilul electrocutat în Vaslui. Expertiza a găsit spoturi aflate sub tensiune







Ancheta privind cauzele care au dus la tragedia de la Vaslui a continuat. Criminaliștii și o echipă de experți veniți de la Iași au revenit pe teren pentru a stabili exact cauza accidentului. În care un copil a murit prin electrocutare pe peluza din „Centrul Civic” din Vaslui.

Potrivit experților citați de Vremea Nouă, două spoturi de iluminat erau sub tensiune, iar siguranța care le alimenta a fost scoasă după incident. „Dacă tatăl ar fi pus mâna pe iarbă ca să-și ridice copilul, s-ar fi putut electrocuta și el”, a spus unul dintre experți. Acesta a precizat că deocamdată nu se cunoaște defecțiunea exactă. Cine avea datoria să prevină acest accident nefericit este întrebarea pe care și-o pun oamenii.

Potrivit surselor, nu era o simplă întâmplare. În perioada anterioară fuseseră semnalate alte incidente în zonă. Un câine ar fi fost electrocutat săptămâna trecută pe o peluză alăturată, iar o mamă a relatat pe rețelele sociale că fetița ei a simțit curent în iarbă.

Ieri, muncitori ai Primăriei, sub supravegherea criminaliștilor, au deschis traseele de cabluri pentru a identifica o eventuală scurgere de curent.

Conform informațiilor obținute de Vremea Nouă, spotul ar funcționa nominal la 12V, printr-un transformator care coboară tensiunea de la 220V. O ipoteză de lucru este că transformatorul ar fi fost defect, alimentând cu 220V corpul de iluminat. Ancheta urmează să verifice cablajul, izolarea și legarea la pământ. De asemenea, specialiștii au analizat imaginile video pentru a clarifica împrejurările exacte ale incidentului.

“Acest dispozitiv are nevoie de 12V, adică de un curent care nu este periculos, însă, pentru a fi alimentat, acest dispozitiv are un transformator, care coboară tensiunea de la 220 V, la 12. Numai că dispozitivul era stricat, iar transformatorul scotea tot 220 V, însă nimeni dintre responsabili nu a venit să constate pericolul. Este ca și cum acolo ar fi fost un cablu rupt, alimentat direct la priză. Este de la sine înțeles, ca în momentul în care băiețelul a călcat lângă spot să se electrocuteze. Deocamdată, nu s-a stabilit dacă vreun fir avea izolația ruptă sau deteriorată, astfel încât carcasa spotului să conducă electricitatea”, susține sursa citată

Este așteptat raportul tehnic oficial privind cauza: transformator, cablaj, protecții (siguranțe, diferențial). Totodată trebuie analizată documentarea mentenanței: ultima verificare, responsabilități contractuale, eventuale remedieri anterioare.

Cazul ridică întrebări asupra mentenanței instalațiilor electrice din spațiile publice și a modului în care sunt verificate periodic corpurile de iluminat montate la nivelul solului, mai ales în zone frecventate de copii.

Ce poate fi făcut. Trebuie luate măsuri imediate de siguranță. Realizat un audit pe întregul traseu de iluminat din zonă și remedierea/izolarea punctelor similare.