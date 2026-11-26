Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene primește o infuzie financiară de 700 de milioane de lei pentru a asigura continuitatea plăților către beneficiarii proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Decizia a fost aprobată joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, măsura fiind luată pentru a evita blocarea lucrărilor esențiale din comunitățile locale.

”850 de milioane de lei pentru accelerarea absorbţiei fondurilor europene şi susţinerea investiţiilor de la nivelul comunităţilor locale. Am aprobat astăzi suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene cu 700 de milioane de lei pentru efectuarea plăţilor către beneficiarii proiectelor derulate prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027. Această sumă se adaugă celor 150 de milioane de lei alocate anterior, în cursul acestei luni, pentru aceleaşi obiective”, a scris ministrul Finanţelor pe Facebook.

Finalul de an aduce o presiune considerabilă asupra bugetului de stat, în contextul unui spațiu fiscal restrâns și al incertitudinilor legate de încasările din Planul Național de Redresare și Reziliență. Oficialul de la Finanțe arată că a primit multiple cereri de suplimentare din partea ministerelor, însă selecția se face strict pe baza urgenței.

”Nu toate aceste solicitări pot fi însă acoperite. Analizăm fiecare necesar de finanţare în funcţie de urgenţa plăţilor, de implicaţiile amânării acestora şi de resursele disponibile. În acest caz, gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate iniţial a ajuns la 99,98%, iar suplimentarea este necesară pentru a evita blocarea plăţilor către beneficiarii proiectelor europene”, a explicat ministrul.

Banii suplimentari sunt direcționați către domenii cu impact imediat asupra nivelului de trai și a serviciilor publice locale, respectiv modernizarea rețelelor de apă și canalizare, managementul deșeurilor și proiectele de protecție a mediului. Strategia vizează achitarea facturilor pentru lucrările deja executate, astfel încât statul român să poată cere ulterior decontarea sumelor de la Bruxelles.

”Prioritizăm proiectele mature, investiţiile aflate într-un stadiu avansat de execuţie, plata lucrărilor deja efectuate şi, în special, investiţiile care beneficiază de finanţare europeană. Prin asigurarea resurselor bugetare necesare cofinanţării naţionale şi efectuării plăţilor către beneficiari, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene poate solicita Comisiei Europene rambursarea fondurilor aferente acestor investiţii. Astfel, accelerăm absorbţia fondurilor europene, susţinem încasările la buget şi asigurăm continuitatea investiţiilor publice”, subliniază ministrul.

Alocarea celor 700 de milioane de lei nu va crește deficitul bugetar asumat pentru anul în curs, sumele fiind identificate prin redistribuiri interne în cadrul bugetului deja aprobat. Alexandru Nazare subliniază că această abordare pragmatică va dicta și construcția bugetară pentru anul 2027, unde accentul va cădea pe finalizarea șantierelor deschise, în limita posibilităților reale de finanțare ale țării.

”Disciplina bugetară nu înseamnă blocarea finanţării, ci prioritizarea riguroasă a cheltuielilor. Trebuie să facem distincţia între plăţile care pot fi amânate şi cele a căror amânare ar genera costuri suplimentare, ar afecta investiţiile sau ar pune în pericol absorbţia fondurilor europene”, explică ministrul Finanţelor.

Menținerea echilibrelor macroeconomice și a ratingului de țară rămân obiectivele centrale ale Ministerului Finanțelor în actuala etapă de consolidare fiscală.

”În această etapă a consolidării fiscale, fiecare decizie de alocare a resurselor trebuie cântărită prin prisma angajamentelor pe care România le are de respectat. Avem rezultate concrete în reducerea deficitului, reconfirmate în aceste zile şi de Comisia Europeană, pe care nu ne permitem să le compromitem.

Asigurăm finanţarea nevoilor urgente şi protejăm investiţiile, dar trebuie să păstrăm aceeaşi rigoare în gestionarea cheltuielilor publice, atât la închiderea acestui an, cât şi în construcţia bugetului pentru 2027. De consecvenţa acestor decizii depind stabilitatea financiară a României, menţinerea ratingului de ţară şi capacitatea noastră de a valorifica perspectivele favorabile de creştere economică din următorii ani”, precizează ministrul Finanţelor.