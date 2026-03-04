Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia

Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al Iranului, succedându-și tatăl, Ali Khamenei, după decesul acestuia. Anunțul survine într-un context tensionat, marcat de conflicte regionale și informații contradictorii privind securitatea Adunării Experților, organismul religios responsabil de alegerea liderului suprem, potrivit Iranintl.

Conform unor surse israeliene, o clădire din Qom, unde s-ar fi aflat membri ai Adunării Experților, a fost vizată de un atac aerian. Oficialii israelieni susțin că în imobil se derula votul pentru succesiune, însă mai puțin de jumătate dintre cei 88 de clerici erau prezenți.

Teheranul a negat imediat aceste informații, iar agenția semi-oficială Fars a transmis că în clădire nu a avut loc nicio reuniune și că membrii Adunării s-au mutat într-un loc sigur pentru a-și continua deliberările prin metode alternative de vot.

Agenția Tasnim a confirmat atacuri asupra birourilor Adunării din Qom și asupra unui complex din Teheran, menționând, de asemenea, bombardamente în apropiere de Piața Revoluției din capitală. În acest context, ayatollahul Ali Movahedi Kermani, membru al Adunării Experților, a precizat că desemnarea noului lider suprem nu va fi întârziată.

Constituția iraniană prevede că Adunarea Experților are rolul de a alege liderul suprem și că membrii săi sunt aleși prin vot popular, cu validarea prealabilă a Consiliului Gardienilor.

Acest organism, ale cărui membri sunt numiți direct sau indirect de liderul suprem, asigură respectarea principiilor Revoluției Islamice. Până la desemnarea oficială, atribuțiile funcției sunt exercitate de un consiliu provizoriu format din președinte, șeful sistemului judiciar și un reprezentant al Consiliului Gardienilor.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este considerat o figură influentă, deși discretă, în structurile de putere ale Iranului. S-a născut în 1969 la Mashhad, într-o perioadă marcată de opoziție religioasă față de regimul șahului Mohammad Reza Pahlavi.

A urmat cursurile liceului Alavi din Teheran și a studiat teologia în centrele religioase din Teheran și Qom, fiind format de clerici conservatori, printre care ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi.

Deși nu deține titlul de ayatollah, Mojtaba Khamenei a fost asociat cu Biroul Liderului Suprem și cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. A participat la războiul Iran-Irak, a construit relații cu oficiali din securitate și informații, și a fost implicat în procese politice interne, ceea ce i-a consolidat influența în aparatul de stat.

În 2019, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva sa, recunoscându-l ca reprezentant al liderului suprem, chiar dacă nu ocupa o funcție aleasă.