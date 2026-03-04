International

Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia

Comentează știrea
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologiaMojtaba Khamenei. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al Iranului, succedându-și tatăl, Ali Khamenei, după decesul acestuia. Anunțul survine într-un context tensionat, marcat de conflicte regionale și informații contradictorii privind securitatea Adunării Experților, organismul religios responsabil de alegerea liderului suprem, potrivit Iranintl.

Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Conform unor surse israeliene, o clădire din Qom, unde s-ar fi aflat membri ai Adunării Experților, a fost vizată de un atac aerian. Oficialii israelieni susțin că în imobil se derula votul pentru succesiune, însă mai puțin de jumătate dintre cei 88 de clerici erau prezenți.

Ali Khamenei

Ali Khamenei / sursa foto: arhiva EVZ

Teheranul a negat imediat aceste informații, iar agenția semi-oficială Fars a transmis că în clădire nu a avut loc nicio reuniune și că membrii Adunării s-au mutat într-un loc sigur pentru a-și continua deliberările prin metode alternative de vot.

Agenția Tasnim a confirmat atacuri asupra birourilor Adunării din Qom și asupra unui complex din Teheran, menționând, de asemenea, bombardamente în apropiere de Piața Revoluției din capitală. În acest context, ayatollahul Ali Movahedi Kermani, membru al Adunării Experților, a precizat că desemnarea noului lider suprem nu va fi întârziată.

Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferite față de război. Cum s-a luat decizia atacului de sâmbătă. Live Text
SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferite față de război. Cum s-a luat decizia atacului de sâmbătă. Live Text

Ce prevede constituția

Constituția iraniană prevede că Adunarea Experților are rolul de a alege liderul suprem și că membrii săi sunt aleși prin vot popular, cu validarea prealabilă a Consiliului Gardienilor.

atac israel iran teheran

Israel și SUA au atacat în Iran / sursa foto: X

Acest organism, ale cărui membri sunt numiți direct sau indirect de liderul suprem, asigură respectarea principiilor Revoluției Islamice. Până la desemnarea oficială, atribuțiile funcției sunt exercitate de un consiliu provizoriu format din președinte, șeful sistemului judiciar și un reprezentant al Consiliului Gardienilor.

Mojtaba Khamenei, o figură discretă

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, este considerat o figură influentă, deși discretă, în structurile de putere ale Iranului. S-a născut în 1969 la Mashhad, într-o perioadă marcată de opoziție religioasă față de regimul șahului Mohammad Reza Pahlavi.

A urmat cursurile liceului Alavi din Teheran și a studiat teologia în centrele religioase din Teheran și Qom, fiind format de clerici conservatori, printre care ayatollahul Mohammad-Taqi Mesbah Yazdi.

Deși nu deține titlul de ayatollah, Mojtaba Khamenei a fost asociat cu Biroul Liderului Suprem și cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice. A participat la războiul Iran-Irak, a construit relații cu oficiali din securitate și informații, și a fost implicat în procese politice interne, ceea ce i-a consolidat influența în aparatul de stat.

În 2019, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva sa, recunoscându-l ca reprezentant al liderului suprem, chiar dacă nu ocupa o funcție aleasă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
09:23 - Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate
09:15 - Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
09:08 - SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferi...
09:08 - Cod galben de ceață pentru București și județele din sud-estul țării. Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție
08:59 - Tocăniță de post pentru toate gusturile. Rețeta pregătită în mănăstiri

HAI România!

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei...

Proiecte speciale