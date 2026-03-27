Mitică Dragomir, patru zile la cazinou: De foame, nu de plăcere

Dumitru Dragomir a povestit la o emisiune online faptul că a jucat și el la cazinou. La fel ca mulți alți oameni de fotbal și de afaceri, nici lui nu i-au fost străine aceste locuri cu jocuri de noroc. Cu toate acestea, motivația lui Mitică era legată de bani, nu de plăcere.

Fostul șef la LPF a povestit că principala lui motivație pentru care a mers la cazinou a fost aceea de a câștiga bani. Dar sorții nu erau mereu în favoarea lui, așa că s-a întâmplat să stea și cu zilele prin astfel de locuri.

”Patru zile și patru nopți am stat în cazinou, era să mor. Eram puțin golan, dar de foame mă duceam acolo. Adică de foame mergeam la cazinou, nu că mi-au plăcut jocurile”, a explicat Mitică Dragomir.

Omul de afaceri a spus că în momentul în care câștiga ceva bani nu mai stătea pe gânduri și pleca cu prima ocazie. Nu de alta, dar tentația de a juca din nou, era foarte mare.

”Dacă câștigam îmi luam viteză, mă lua durerea de cap și plecam. de fiecare dată când câștigam eu plecam din cazinou. Când pierdeam trăgeam de timp, stăteam pe acolo”, a mai povestit fostul șef al LPF.

Chiar și în acest context, de fost jucător, Mitică Dragomir a dat câteva sfaturi celor care încă merg la cazinouri. ”Cel mai bine e să nu se joace. Măi, fraților, lăsați-vă de toate jocurile, iar de cazinouri, dacă aveți vreun prieten care vă invită, renegați-l.

Ăla vă vrea răul, vrea să vă nenorocească. Ești un om distrus odată ce intri în cazinou. Acela să știi că ți-e dușman”, a conchis omul de fotbal. Mitică Dragomir are mulți prieteni care au jucat prin cazinouri și probabil mai joacă încă, printre ei se numără verii Becali, Borcea, dar și alți oameni de afaceri.