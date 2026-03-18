Cât a plătit Mitică Dragomir la factura de energie a hotelului, după creșterea prețurilor

Fostul președinte al LPF a comentat dezbaterile pe buget dintre partidele din coaliția de guvernare și a avertizat că, dacă documentul nu va fi votat, țara va intra într-o criză fără precedent.

„L-am auzit pe domnul Bolojan spunând că unii, populişti, s-au dat cu sărăcimea, iar alţii s-au dat cu cei bogaţi, ca să-i facă mai bogaţi. Sau cam aşa ceva. Este ca dracu în România la această oră! Părerea mea este că şi unii şi alţii se înţeapă aiurea, pentru că buget trebuie să avem. Dacă într-o săptămână nu dă buget intrăm într-o incapacitate de plată de nu ne revenim în 5-6 luni”, a spus acesta, la „Profeţiile lui Mitică”.

Fostul deputat consideră legitime amendamentele PSD privind acordarea de ajutoare financiare pentru categoriile vulnerabile. „Păi de-aia eşti partid politic, să faci amendamente. Să spui: alo, pe ăştia săracii nu-i curăţa de tot, lasă-i şi pe ei să trăiască”, a explicat acesta.

Mitică Dragomir a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă majoritatea locuitorilor acestei țări.

„Eu sunt un pensionar, nu sunt foarte pricopsit, dar am strictul necesar. Jur că sufăr în sufletul meu… Că ştiu de unde am plecat, de sărăciile prin care am trecut în decursul vieţii. Cât suferă 80% din populaţia acestei ţări”, a spus acesta.

De asemenea, Mitică Dragomir a discutat despre factura la electricitate pe care a trebuit să o plătească după ridicarea plafonării prețurilor la energie.

„Eu la hotel plăteam în jur de două miliarde lei vechi (n.r. – 200.000 lei) pe lună. Acum plătesc în jur de cinci miliarde”, a spus acesta. Astfel, factura a crescut cu peste 100% și a ajuns la aproape 100.000 de euro pe lună.

Totuși, acesta nu și-a pierdut încă speranța: „Singurul lucru pe care trebuie să-l facem e să ne rugăm la Dumnezeu să oprească Trump ăsta războiele, că numai de el depinde tot. Dacă se termină războiul din Ucraina şi cel din Iran lumea începe iar să trăiască bine”.