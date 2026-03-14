La ce salarii să te aștepți dacă vrei să lucrezi pe litoral în 2026. Hotelierii au început goana după sezonieri

Deși mai sunt câteva luni până la începutul verii, hotelierii de pe litoral au început deja recrutările pentru sezonul estival. Antreprenorii din turism caută personal pentru hoteluri, restaurante și plaje, iar lista posturilor disponibile este variată, conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutări. Se caută cameriste, recepționeri, ospătari, dar și salvamari sau personal pentru administrarea hotelurilor.

Pe fondul deficitului de forță de muncă din turism, mulți angajatori încearcă să își asigure personalul încă din primăvară.

În unele cazuri, selecția începe chiar mai devreme, pentru ca angajații să fie pregătiți până la debutul sezonului.

Nivelul salariilor diferă în funcție de experiență, de unitatea turistică și de responsabilitățile postului. Pentru unele poziții, veniturile sunt completate de bacșiș sau de alte beneficii oferite de angajatori.

Pentru postul de cameristă, salariile pornesc de la aproximativ 3.500 de lei și pot ajunge la 5.000 de lei pe lună, în în stațiuni precum Mamaia, Eforie sau Neptun. Activitatea presupune curățenia și pregătirea camerelor pentru turiști, dar și menținerea standardelor de igienă ale hotelului.

Recepționerii sunt plătiți, în general, cu salarii cuprinse între 4.000 și 5.000 de lei. Pe lângă interacțiunea directă cu turiștii, aceștia trebuie să gestioneze rezervările, check-in-ul și check-out-ul sau solicitările oaspeților.

Ospătarii pot câștiga între 4.000 și 5.000 de lei pe lună. La aceste sume se adaugă, de regulă, bacșișul, care poate crește semnificativ venitul în perioadele aglomerate.

Un exemplu vine de la un hotel sezonier din stațiunea Neptun, care a început deja recrutarea pentru mai multe posturi. Unitatea caută recepționeri, cameriste și guvernantă pentru sezonul estival.

În cazul recepționerilor, activitatea poate începe chiar din această perioadă în regim remote, urmând ca în sezonul de vară munca să se desfășoare direct la recepția hotelului, conform anunțului publicat pe o platformă de recrutare.

Angajatorii cer, în general, seriozitate, responsabilitate și bune abilități de comunicare. Experiența sau calificarea reprezintă un avantaj, însă nu este întotdeauna obligatorie.

Industria turismului de pe litoral se bazează în mare măsură pe angajați sezonieri. În fiecare an, hotelurile, restaurantele și barurile caută sute de lucrători pentru perioada verii.

Pentru mulți tineri sau pentru cei care doresc un venit suplimentar, sezonul estival de la mare reprezintă o oportunitate de muncă pe termen scurt. În același timp, pentru operatorii din turism, găsirea personalului potrivit rămâne una dintre cele mai mari provocări înainte de startul sezonului.