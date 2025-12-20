Social Exclusiv

Litoralul câștigă teren înainte de Sărbători. Românii, dornici să petreacă Revelionul la malul Mării Negre

Litoralul câștigă teren înainte de Sărbători. Românii, dornici să petreacă Revelionul la malul Mării Negreartificii litoral. Sursa foto: Freepik
Litoralul românesc atrage tot mai mulți turiști înainte de Sărbători. Cererea pentru sejururi de Crăciun și Revelion a crescut semnificativ, iar unele hoteluri de la malul Mării Negre au deja aproape toate camerele rezervate. Spa-urile, piscinele interioare și petrecerile reprezintă atracții, în timp ce restaurantele pun accent pe meniurile specifice sărbătorilor de iarnă.

Cât costă un sejur pe litoral de Crăciun

De exemplu, la un hotel din Eforie, turiştii pot sărbători Crăciunul cu pachete care combină relaxarea la SPA cu preparate tradiţionale româneşti. Ofertele sunt valabile între 23 şi 27 decembrie 2025 și includ diferite facilități adaptate duratei sejurului și preferințelor de relaxare.

Pentru un sejur scurt, preţul pe persoană este de 1.365 lei și include trei nopţi de cazare într-o cameră dublă, pensiune completă cu preparate tradiţionale, precum şi două zile cu acces la SPA. În ofertă, turiștii au incluse două şezlonguri și masaj.

„Cererea a fost mare în acest an. Majoritatea camerelor sunt rezervate deja. Turiștii sunt întâmpinați cu pachete speciale pentru Sărbători”, ne-a spus reprezentanții unui hotel din Eforie.

Crăciun

Crăciun. Sursa foto: Pixabay

Oferte pentru cei care pun accent pe relaxare

O variantă mai extinsă, de 1.560 lei de persoană, oferă aceleaşi trei nopţi de cazare şi pensiune completă, dar include tratamente SPA suplimentare: două şezlonguri la saună sau piscină, exfoliere şi împachetare cu alge marine de 50 de minute, masaj de relaxare de 25 de minute şi un tratament facial de 50 de minute.

Sejurul cel mai lung, de patru nopţi, costă 1.740 lei de persoană și include pensiune completă şi două zile de SPA cu mai multe tratamente: două şezlonguri, două băi sărate cu plante, duş subacvatic, masaj de relaxare cu ulei aromat și masaj pentru scalp.

hotel

Hotel. Sursa foto: Pixabay

Cât costă să faci Revelionul în Mamaia

Câteva hoteluri din Mamaia au pregătit pachete speciale pentru noaptea dintre ani, care combină cazarea, masa festivă și distracția. Un exemplu este un hotel de patru stele care oferă pachet de Revelion pentru trei nopți, în perioada 31 decembrie 2025 – 3 ianuarie 2026, de la 2.300 de lei de persoană.

Oferta include cazare cu demipensiune, cina festivă de Revelion cu muzică live, candy bar, photo corner, focuri de artificii și tombolă cu premii. De asemenea, turiștii se pot bucura de o cină cu preparate din pește. Hotelul pune la dispoziție camere standard cu balcon, studiouri fără balcon și camere cu vedere la mare, însă nu permite accesul animalelor de companie.

