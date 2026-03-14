Mitică Dragomir, sfaturi pentru cei care vor să își păstreze tonusul la bătrânețe: Nu stai acasă. Acasă e moarte

Fostul președinte al Liga Profesionistă de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, se apropie de vârsta de 80 de ani, însă spune că reușește să își mențină energia și starea fizică printr-un stil de viață activ. Pe 30 mai, fostul conducător al fotbalului românesc va împlini această vârstă, iar susține că mișcarea zilnică joacă un rol esențial în menținerea sănătății, potrivit Fanatik.

Acesta a mărturisit că, dacă ar lua-o de la capăt, ar alege aceeași soție, chiar dacă, spune el, nu lipsesc momentele în care este certat pe parcursul zilei. În opinia sa, aceste mici conflicte pot avea un rol benefic într-o relație de lungă durată.

Fostul oficial din fotbal le recomandă pensionarilor să evite sedentarismul și să își păstreze un program activ în fiecare zi.

„Pensionarul care stă acasă moare repede! Țineți minte ce vă spune un om bătrân de 80 de ani: vă sculați la 9, la 10, la 6, la 7 dimineața, stați o oră prin casă, beți-vă cafeaua, ceaiul, apoi plecați de acasă. Nu ai prieten, te duci prin parc singur, de nebun. Nu stai acasă. Acasă e moarte”, a spus Dragomir.

Dumitru Dragomir a mărturisit că, în trecut, un stil de viață sedentar i-a afectat sănătatea. Petrecând mult timp în casă, fie citind, fie uitându-se la filme, a început să se confrunte cu probleme legate de tensiunea arterială și cu dureri de cap.

Situația s-a schimbat după ce a decis să facă zilnic mișcare și să includă plimbările în rutina sa.

„Stăteam cu picioarele sus și citeam toată ziua. Mă uitam la filme. Începuse tensiunea. Ba mă durea spatele, ba mă durea capul. Dar acum, vine Cristi, ia mașina, pleacă cu ea la hotel, iar eu o iau prin parc, mă întorc și mă duc la hotel pe jos. În fiecare zi. Nu fac mult, dar fac și eu 3-4-5 mii de pași pe zi”, a arătat el.

Dumitru Dragomir a declarat că a încercat să slăbească șase kilograme, dar acest lucru i-a afectat somnul și starea generală. Ulterior acesta s-a întors la greutatea cu care era obișnuit, afirmând că se simte mult mai sănătos și mai confortabil la acest prag.

Dumitru Dragomir a trecut de-a lungul vieții prin mai multe perioade critice. Primul dintre ele a fost imediat după Revoluție, când i s-au confiscat majoritatea bunurilor, iar al doilea în 2008, când a pierdut aproape cinci milioane de euro într-o afacere și risca să își piardă hotelul evaluat la 18 milioane de euro.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a mărturisit că s-a simțit copleșit în acele momente, dar a reușit să își revină. După Revoluție, aproape toate bunurile acumulate în două decenii i-au fost luate, mai puțin perdelele, parchetul și ușa casei. Covorul și mașinile i-au fost confiscate, iar el a trăit momente de nesiguranță și grijă pentru familie.

„Noaptea nu te gândești la tine, te gândești la soție, la copii”, a explicat Dragomir.

Chiar și în aceste condiții, Dragomir a găsit o cale de a renaște profesional. În Brașov a deschis discoteca Babilon, care atrăgea câte 1.000 de dolari pe seară, iar după doi ani a lansat o altă discotecă la Băneasa, unde evenimentele atrăgeau mii de participanți. El a subliniat că succesul s-a bazat pe perseverență și pe principiul că „a promite și a iubi nu costă niciun ban”.