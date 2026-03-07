Mitică Dragomir anticipează scumpiri la gaze și carburanți în România din cauza conflictului din Orientul Mijlociu 

Mitică Dragomir anticipează scumpiri importante la gaze, carburanți și locuințe în România, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al creșterii costurilor energiei la nivel global. „Preţul la gaze va creşte cu 100% în următoarele două luni. Păi cu 40% s-a scumpit în ultimele două luni”, a spus acesta, la podcastul „Profeţiile lui Mitică”.

Conflictul din Orientul Mijlociu riscă să influențeze evoluția prețurilor la nivel global, iar în România se văd deja primele scumpiri la pompă. De la izbucnirea ostilităților, costul pentru un plin de motorină a crescut cu 16 lei.

Dumitru Dragomir anticipează o creștere a prețului gazelor, care s-ar putea chiar dubla. „Preţul la gaze va creşte cu 100% în următoarele două luni. Păi cu 40% s-a scumpit în ultimele două luni”, a spus acesta.

La nivel global, prețul petrolului Brent a crescut cu 10–13% în primele zile ale conflictului din Iran, ajungând la aproximativ 80–82 de dolari pe baril, de la circa 70 de dolari anterior.

În România, guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență prin care prețul gazelor pentru consumatorii casnici rămâne stabil timp de un an, până în aprilie 2027, indiferent de fluctuațiile internaționale.

Gazul natural și energia electrică influențează prețul alimentelor prin trei canale principale: procesarea industrială, transportul și depozitarea, precum și inputurile agricole. Dacă unul dintre aceste canale este afectat, efectul se extinde pe întreg lanțul de producție, iar acest lucru s-ar putea reflecta în prețurile de la raft ale alimentelor și altor produse.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că m-a prins fără datorii, fără împrumuturi bancare. În criza asta, dacă mă prindea şi cu împrumuturi mă curăţau! Sau cu bloc la roşu şi cu împrumut bancar”, a mai spus acesta.

Spre deosebire de Dubai, unde piața imobiliară riscă să se prăbușească din cauza atacurilor iraniene și a apropierii războiului, fostul șef al LPF anticipează o creștere a prețurilor la locuințe în România.

„În România locuinţele se scumpesc. Unde e ţară mai sigură ca asta? Cea mai ieftină ţară la locuinţe, peste Albania, este România. Nu există altă ţară mai ieftină la locuinţe, decât România. Ştii cât costă în Dubai un apartament de 200 de metri pătraţi, într-o zonă grozavă? 10-15 milioane de euro. La Monaco ştii cât costă un apartament de 200 de metri pătraţi? 40-50 de milioane de dolari”, a mai spus acesta.