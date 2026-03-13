Mitică Dragomir a dezvăluit că Olăroiu trăiește o viață de lux în EAU. Are o vilă de 20 de milioane de euro

Selecționerul echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu, și-a construit o vilă de 20 de milioane de euro în Dubai, reședința impresionându-l pe Mitică Dragomir, care l-a numit „cel mai tare antrenor român”. „Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor”, a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, potrivit fanatik.ro.

„Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e șmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ. Oli e de o viaţă acolo”, a spus acesta, potrivit fanatik.ro.

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat că fiul său a fost în vizită la locuința lui Cosmin Olăroiu.

„Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, a spus acesta.

Reamintim că Cosmin Olăroiu ocupă de aproape un an funcția de selecționer al echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu și-a investit câștigurile obținute din fotbal în afaceri imobiliare și în restaurante. Mirel Rădoi, în vârstă de 44 de ani, care este un apropiat al antrenorului, a dezvăluit că a discutat cu acesta înainte de a reveni la FCSB. De asemenea, noul antrenor al FCSB a declarat că, în timpul discuției, au vorbit și despre situația tensionată din Orientul Mijlociu.

„(n.r.: Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a spus acesta.