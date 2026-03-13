Sport

Mitică Dragomir a dezvăluit că Olăroiu trăiește o viață de lux în EAU. Are o vilă de 20 de milioane de euro

Comentează știrea
Mitică Dragomir a dezvăluit că Olăroiu trăiește o viață de lux în EAU. Are o vilă de 20 de milioane de euroCosmin Olăroiu. SUrsa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Selecționerul echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, Cosmin Olăroiu, și-a construit o vilă de 20 de milioane de euro în Dubai, reședința impresionându-l pe Mitică Dragomir, care l-a numit „cel mai tare antrenor român”. „Asta e şmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor”, a spus fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, potrivit fanatik.ro.

Mitică Dragomir: „Oli e cel mai tare antrenor”

Mitică Dragomir a declarat că Cosmin Olăroiu și-a construit o vilă de aproximativ 20 de milioane de euro în Dubai și l-a descris drept „cel mai tare antrenor român”, afirmând totodată că averea acestuia ajunge la circa 300 de milioane de euro.

„Oli e cel mai tare antrenor (n.r: român). Păi dacă are cel mai tare preţ. Asta e șmecheria adevărată. Să fii antrenorul Emiratelor. Când intri în Emirate, ţi se taie respiraţia, crezi că nu eşti pe pământ. Oli e de o viaţă acolo”, a spus acesta, potrivit fanatik.ro.

Fiul lui Mitică Dragomir, în vizită la locuința lui Cosmin Olăroiu

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a declarat că fiul său a fost în vizită la locuința lui Cosmin Olăroiu.

Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir. Sursa foto: Arhiva EVZ

„Fiu-meu a fost la el acasă. Are o casă… O casă de 20 de milioane. Mi-a zis fiu-meu că face casa lui uşor peste 15 milioane de euro. Îţi dai seama. Unde? În Dubai. A făcut atâtea afaceri. 2-300 de milioane are”, a spus acesta.

Reamintim că Cosmin Olăroiu ocupă de aproape un an funcția de selecționer al echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite.

Cosmin Olăroiu, discuții cu Mirel Rădoi

Cosmin Olăroiu și-a investit câștigurile obținute din fotbal în afaceri imobiliare și în restaurante. Mirel Rădoi, în vârstă de 44 de ani, care este un apropiat al antrenorului, a dezvăluit că a discutat cu acesta înainte de a reveni la FCSB. De asemenea, noul antrenor al FCSB a declarat că, în timpul discuției, au vorbit și despre situația tensionată din Orientul Mijlociu.

„(n.r.: Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a spus acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:41 - Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
09:29 - De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
09:24 - Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că se va întâlni cu vicepremierul chinez la Paris
09:17 - Primul zbor uman spre Lună după Apollo 17. NASA se ocupă de ultimele pregătiri
09:05 - Prăjitură de post cu bulion. Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie
08:57 - SUA ar putea fi nevoită să trimită trupe la sol în Iran. Care e cheia victoriei

HAI România!

Larisa Perde, corporatista care a renunțat la munca de birou pentru a promova muzica lăutărească
Larisa Perde, corporatista care a renunțat la munca de birou pentru a promova muzica lăutărească
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
Ce au cerut, de fapt, americanii 1
Ce au cerut, de fapt, americanii 1

Proiecte speciale