Ce avere are Cosmin Olăroiu, antrenorul care intervenit pentru elevii și profesorii captivi în Dubai

Ce avere are Cosmin Olăroiu, antrenorul care intervenit pentru elevii și profesorii captivi în Dubai
Cosmin Olăroiu s-a oferit să sprijine integral grupul de copii și profesorii români rămași blocați în Dubai din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Acesta le va asigura cazarea și masa până la momentul în care aceștia vor putea reveni în siguranță în România. Ce avere are, de fapt, fostul internațional român, care antrenează de aproape două decenii în Asia.

Cosmin Olăroiu are o avere impresionantă

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români cu carieră internațională de invidiat în spate. Estimările publice privind averea sa variază semnificativ. Unele surse media plasează valoarea totală a averii între 40 și 50 de milioane de euro, în timp ce alte relatări indică sume mult mai mari, care includ proprietăți de lux și investiții diverse, ajungând chiar la peste 200 de milioane de euro.

Dacă nu i-a furat nimeni bani, stă pe mai mult de 100 de milioane de euro. Spre 200 de milioane de euro, banii lui”, a explicat, recent, Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).

Salariile încasate ca antrenor în străinătate

Veniturile lui Cosmin Olăroiu provin în principal din contractele de antrenor. În Asia, salariile sale au fost estimate între 5 și 7 milioane de euro pe sezon.

Spre exemplu, ca selecționer al echipei naționale a Emiratelor Arabe Unite, salariul său anual a fost raportat la aproximativ 6 milioane de dolari. Aceste cifre îl situează printre cei mai bine plătiți antrenori români din străinătate.

Cosmin Olăroiu

Cosmin Olăroiu. Sursa foto: facebook / Sharjah FC

Afacerile și investițiile în România ale lui Cosmin Olăroiu, care i-au rotunjit averea

În România, Cosmin Olăroiu a investit în mai multe proiecte imobiliare. Printre acestea se numără dezvoltarea unui ansamblu pe terenul fostei fabrici Izolatorul din București, în parteneriat cu Hagag Development Europe. Profitul estimat pentru partea sa a fost raportat la aproximativ 19 milioane de euro.

De asemenea, a fost implicat în proiecte rezidențiale precum Wida Mamaia Residence și Kiseleff 16 în București, ambele orientate spre segmentul de lux. Unele surse menționează și afaceri legate de firma fiului său, implicată într-un proces cu valoare de circa 1,6 milioane de euro.

Restaurante și investiții în străinătate

Pe plan internațional, Olăroiu are implicări în sectorul HoReCa, în special în Dubai. El figurează ca asociat în restaurante de lux, cum sunt Amelia și Amaru.

Deși nu este neapărat proprietar majoritar, participarea sa la aceste proiecte contribuie la veniturile și portofoliul său de afaceri.

Proprietăți și stil de viață

Casa sa din Dubai este estimată la peste 15 milioane de euro, potrivit unor relatări din presă. Alte surse vorbesc despre alte proprietăți de lux, însă detaliile exacte nu sunt publice.

Aceste investiții completează imaginea unei averi consistente, alături de salariile ridicate din fotbal și afacerile imobiliare și HoReCa.

