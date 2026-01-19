Ce avere are de fapt Cosmin Olăroiu! Mitică Dragomir știe tot

Cosmin Olăroiu ar fi proprietarul unei averi colosale, cel puțin așa susține Mitică Dragomir. Mereu discret cu veniturile sale, Oli ar sta pe milioane de euro.

Fostul președinte al LPF își dă cu părerea fără opreliști cu privire la averea lui Cosmin Olăroiu. Mai exact, acesta spune că dacă nu l-au călcat hoții, Oli este un adevărat nabab.

”Dacă nu i-a furat nimeni banii lui Cosmin Olăroiu stă pe mai mult de 100 de milioane de euro. Spre 200 de milioane de euro, banii lui”, a explicat acesta. Semn că tot ce a făcut Cosmin Olăroiu în fotbal a avut ecou și în buzunarul lui.

Selecționerul Emiratelor Arabe are acum planuri mari din perspectivă imobiliară. Acesta vrea să construiască un complex rezidențial în Nordul Capitalei. Potrivit informațiilor din spațiul public, afacerea ar urma să se deruleze alături de o companie mare în acest domeniu.

Este vorba despre un ansamblu de 7 clădiri. Mai exact este vorba despre 568 de apartamente. La acestea se adaugă și 824 de locuri de parcare. Pe deasupra ar mai fi și 5.000 de metri pătrați de zonă de retail tot în acel complex.

Până acum, Cosmin Olăroiu a fost implicat în mai multe proiecte imobiliare. Inclusiv la mare, acesta a vândut mai multe apartamente lângă hotelul Yaki, cel care îi aparține lui Hagi. De asemenea în 2022, acesta a avut un alt proiect imobiliar, mai exact cel de pe Kiseleff. Acesta a fost unul dintre cele mai scumpe proiecte de acest fel, mai ales datorită zonei.

Iar o altă parte din banii pe care i-a câștigat din fotbal, Olăroiu i-a investit în proiecte imobiliare dinDubai. Așa că estimarea averii de 200 de milioane de euro, nu mai pare deloc atât de halucinantă, având în vedere afacerile mai sus menționate.