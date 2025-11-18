Sport

Dramă de proporții pentru Cosmin Olăroiu. Eliminat de Irak din cursa pentru Mondial. Gol în minutul 90+17

Cosmin Olăroiu. Sursă foto: Instagram
Cosmin Olăroiu (56 de ani) a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Canada și Mexic. Antrenorul român, aflat pe banca reprezentativei din Emiratele Arabe Unite, a ajuns la capăt de drum după ce a remizat în tur, acasă, cu Irak, scor 1-1, și a pierdut, azi, în deplasare, 1-2.

Emiratele Arabe Unite, cu selecționerul Cosmin Olăroiu, ratare dramatică

După o primă repriză fără goluri, oamenii lui „Oli” au deschis scorul în minutul 52 prin Caio Lucas. Irakienii au egalat datorită lui Meme (66), pentru ca Al-Ammari să transforme un penalty în minutul 90+17. În faza grupelor, Emiratele au pierdut în Qatar, scor 1-2, meciul decisiv. Un egal ar fi calificat naționala lui Olăroiu la turneul final.

Naționala Emiratelor Arabe Unite a participat la un singur Campionat Mondial, cel din Italia - 1990, atunci când nu a trecut de grupa din care au mai făcut parte RFG, Columbia și Iugoslavia.

Campionatul Mondial de fotbal 2026 FIFA

Campionatul Mondial de fotbal 2026. Sursa foto: FIFA

Irakienii au fost prezenți la Mondialul din Mexic - 1986, nu au ieșit dintr-o grupă cu Mexic, Belgia și Paraguay.

Mai departe, Irakul va evolua într-un play-off inter-confederații, acolo unde se vor pune la bătaie ultimele două locuri pentru Campionatul Mondial din 2026. Play-off-ul va fi format din următoarele naționale:

Echipele care vor lupta pentru ultimele locuri disponibile pentru Campionatul Mondial

ASIA: câștigătoarea play-off-ului din runda 5 (Irak)

AFRICA: câștigătoarea play-off-ului din runda 2 (RD Congo)

AMERICA DE NORD: cele mai bune două locuri 2 din runda 3 (momentan nu s-au stabilit cele două echipe, dar în acest moment sunt Jamaica și Panama. Lucrurile se pot schimba după meciurile din această noapte programate la 3:00, ora României)

AMERICA DE SUD: locul 7 din runda unică de calificare (Bolivia)

OCEANIA: locul 2 din runda 3 (Noua Caledonie)

Irak - Emiratele Arabe Unite, echipe de start

Irak: Hachim - Ali, Hashem, Tahseen, Doski, Sher, Jasim, Al Ammari, Farji, Karim, Hussein Antrenor: Graham Arnold

Emiratele Arabe Unite: Eisa - Amaral, Bruno, Caio Lucas, Gimenez, Kouadio, Luan Pereira, Meloni, Nader, Pimenta Peres Lopes, Zouhir Antrenor: Cosmin Olăroiu

