Separarea învățământului preuniversitar de cel universitar, prin înființarea a două ministere distincte, ar putea permite o gestionare mai bine adaptată a celor două sisteme, consideră ministrul Educației, Sorin Costreie. Oficialul a explicat că această variantă este întâlnită și în alte state europene și că ar putea contribui la o reprezentare mai bună a nevoilor fiecărui nivel de învățământ.

Declarațiile au fost făcute în contextul numirii unui ministru delegat din partea PSD pentru învățământul preuniversitar. Sorin Costreie a susținut că politicile din domeniul educației ar trebui stabilite la nivelul ministerului, cu acordul premierului, care coordonează activitatea întregului Guvern.

Ministrul a explicat că ideea separării învățământului preuniversitar de cel universitar face parte din viziunea sa asupra organizării educației. El a amintit că România are deja două legi distincte pentru cele două niveluri, dar acestea sunt administrate de același minister.

„Eu sper fie făcute doar în minister și cu acordul normal al premierului, pentru că el coordonează întregul guvern. Da, bun, o să spuneți. Păi, atunci, de ce ai un ministru PSD în minister, nu ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar? Ca lucrurile să fie clare. Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a explicat oficialul.

Sorin Costreie a invocat exemple din Europa pentru a susține propunerea. Potrivit acestuia, Franța, Suedia, Polonia și Danemarca au structuri guvernamentale separate pentru diferite domenii ale educației, în timp ce Finlanda păstrează un singur minister cu doi miniștri, după modelul existent în România.

Oficialul a menționat și Spania, unde există trei ministere distincte pentru învățământul preuniversitar, cel universitar și cercetare. În opinia sa, cercetarea ar trebui să rămână asociată învățământului universitar.

„Lumea cu greu acceptă că Ministerul Educației poate fi spart, dar dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere, în Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul. Doi, iarăși, dacă vă uitați la ce se întâmplă de facto când vine un ministru, dacă el este din preuniversitar, este privit cu haideți să-ți spunem, oarecare suspiciune de cei din universitar, iar dacă este din universitar este privit cu o oarecare suspiciune de colegii din preuniversitar”, a adăugat Sorin Costreie.

Sorin Costreie a susținut că administrarea celor două sisteme de către persoane cu experiență și legitimitate în domeniile respective ar putea contribui la o mai bună reprezentare a intereselor profesorilor și ale comunităților academice.

Ministrul și-a exprimat speranța că actuala formulă, cu doi miniștri în aceeași instituție, va fi înlocuită în viitor de două ministere distincte.

„Un minister care deocamdată e cu doi miniștri, dar eu cred că benefic ar fi să ajungem la două ministere în care cele două sisteme sunt gestionate. Și noi avem două legi acuma, de oameni din sistem care au o anumită legitimitate și care au un anumit ecou la colegii lor”, a încheiat Sorin Costreie.