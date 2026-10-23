Guvernul României a aprobat un plan de măsuri pentru creșterea siguranței în unitățile de învățământ și prevenirea actelor de violență. Decizia vine după mai multe incidente grave raportate în școli într-un interval de câteva zile, inclusiv un caz din județul Bistrița, unde un elev de 12 ani a înjunghiat un cadru didactic și un coleg dintr-o altă clasă.

Planul include consolidarea pazei în școli, suplimentarea numărului de consilieri psihologici, pregătirea profesorilor pentru identificarea timpurie a riscurilor și înăsprirea sancțiunilor pentru actele de violență. Autoritățile au prevăzut și modificări legislative privind deținerea și introducerea obiectelor interzise în unitățile de învățământ.

Măsurile au fost stabilite în urma unei ședințe a grupului de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar. Printre acțiunile anunțate se numără:

-Consolidarea pazei în școli, prin creșterea numărului de paznici și întărirea măsurilor de supraveghere și control, atât la intrarea în unitățile de învățământ, cât și în interiorul acestora.

-Crearea unui mecanism de reacție rapidă, cu participarea reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și ai altor instituții responsabile.

-Suplimentarea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea timpurie a riscurilor asociate violenței și radicalizării copiilor.

-Revizuirea și consolidarea planurilor de pază ale unităților de învățământ.

-Înăsprirea sancțiunilor pentru actele de violență comise în școli, atât împotriva elevilor, cât și împotriva cadrelor didactice.

-Modificarea legislației privind deținerea și introducerea obiectelor interzise în unitățile de învățământ.

Lansarea unei campanii media pentru prevenirea și descurajarea actelor de violență în școli.

Premierul Luca Niculescu a decis înființarea unui grup de lucru la nivel guvernamental în a treia zi de mandat. Acesta va fi coordonat de Sorin Costreie, ministrul Educației, iar una dintre sarcinile sale este revizuirea de urgență a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli.

Din grup fac parte reprezentanți ai mai multor ministere, alături de prim-ministru. Componența anunțată include:

Marian Neacșu, vicepremier și ministru al Afacerilor Interne;

Sorin Ionescu, ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Radu Marinescu, ministrul Justiției;

Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Luca Niculescu a declarat că autoritățile trebuie să asigure protecția elevilor și a personalului didactic, în contextul incidentelor grave înregistrate în ultima perioadă. Premierul a făcut referire la numărul copiilor care învață în România și la responsabilitatea instituțiilor implicate.

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă. Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a transmis Luca Niculescu.

Planul vine după mai multe incidente violente în școli

Adoptarea măsurilor are loc după ce, într-un interval de mai puțin de o săptămână, au fost raportate aproape zilnic cazuri grave de violență în unități de învățământ din țară.

Printre acestea se numără incidentul din județul Bistrița, unde un elev în vârstă de 12 ani a înjunghiat un cadru didactic și un coleg care învăța într-o altă clasă.