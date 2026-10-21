Ministrul Educației, Sorin Costreie, vrea să înăsprească legislația pentru agresiunile comise asupra cadrelor didactice, după ce o profesoară și un elev au fost răniți într-un atac cu cuțitul la o școală din Bistrița. Printre măsurile luate în calcul se numără dublarea pedepselor pentru astfel de fapte, verificarea ghiozdanelor la intrarea în școli și instalarea detectoarelor de metale.

Oficialul susține că protejarea profesorilor, a elevilor și a personalului din unitățile de învățământ necesită atât modificări legislative, cât și măsuri de prevenție. Propunerile ar urma să fie discutate cu reprezentanții partidelor politice, pentru ca schimbările să fie adoptate cât mai repede.

Sorin Costreie a anunțat că intenționează să propună un regim mai sever pentru persoanele care agresează cadre didactice. Modelul avut în vedere este cel al măsurilor legislative care oferă protecție suplimentară personalului medical.

„Acest lucru s-a făcut pentru personalul medical. La fel vrem să procedăm și pentru personalul didactic. Concret, pedeapsa pentru faptă să fie dublată. Dublăm cu o campanie de mediatizare și să spunem că nu trebuie să se ajungă la așa ceva. E context agravant, cred că se numește în lege”, a afirmat ministrul.

Acesta a susținut că modificările trebuie să vizeze inclusiv situațiile în care elevii comit acte de violență asupra profesorilor. În opinia sa, întărirea protecției juridice pentru personalul didactic și pentru elevi ar putea contribui la crearea unui mediu școlar mai sigur.

„Aici, în acest caz particular, e vorba de un copil, dar am avut cazuri de copii peste 14 ani și de profesori bătuți. Noi vrem cât de repede să fie făcută schimbarea în lege și sperăm să avem susținerea tuturor partidelor și să avem un climat mai sigur. Vrem să întărim statutul profesorului și elevului și să prindem și astfel de lucruri acolo”, a mai spus Costreie.

Pe lângă înăsprirea sancțiunilor, Ministerul Educației ia în calcul introducerea unor măsuri suplimentare de securitate la intrarea în școli. Printre variante se află verificarea rucsacurilor elevilor și utilizarea detectoarelor de metale pentru identificarea obiectelor periculoase.

„Ne gândim chiar la controlul rucsacului copilului când intră în școală. Trebuie văzut și analizat de la caz la caz, ori îi controlezi, trebuie să îi aduci mai repede înainte de prima oră la școală. Ne gândim și la detectoare de metale”, a afirmat ministrul.

Costreie a subliniat că autoritățile trebuie să analizeze modul în care ar putea fi aplicate aceste măsuri. Campania de informare ar urma să atragă atenția asupra riscurilor asociate armelor albe și asupra pericolelor care pot apărea în urma influenței rețelelor sociale.

Ministrul consideră că prevenția trebuie să ocupe un loc central în politicile educaționale, astfel încât incidentele violente să poată fi evitate înainte ca acestea să pună în pericol viața elevilor sau a profesorilor.

Atacul s-a produs luni, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a înjunghiat o profesoară de matematică și un coleg de 12 ani, care ar fi intervenit pentru a o ajuta pe aceasta.

Primele ipoteze ale anchetatorilor indică faptul că atacul ar fi fost pregătit dinainte. Înainte de incident, elevul ar fi publicat pe rețelele sociale mesaje în care susținea că pregătea atacul de aproximativ opt luni. Potrivit informațiilor prezentate despre caz, ținta ar fi fost un coleg de etnie romă.

Profesoara a fost transportată la spital și a avut nevoie de intervenții chirurgicale. Elevul rănit a primit îngrijiri medicale și a fost externat ulterior. După incident, suspectul a fost dus la o secție de psihiatrie infantilă.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat.

După atacul din Bistrița, Sorin Costreie a afirmat că autoritățile trebuie să analizeze atât împrejurările incidentului, cât și măsurile care ar putea împiedica repetarea unor asemenea fapte.

Ministrul a discutat cu directorul școlii, cu inspectorul școlar și cu primarul pentru a afla informații despre starea victimelor.

„Am sunat, am vorbit cu doamna director, inspectorul și primarul. În primul rând, m-au asigurat că doamna profesoară e ok și copilul e ok”, a afirmat acesta.

Oficialul a susținut că modificările legislative trebuie completate de o abordare axată pe prevenție și pe siguranța tuturor celor care merg la școală.

„Ce cred că trebuie cu adevărat făcut este să se meargă pe partea de prevenție. Ca să nu se mai ajungă aici, noi trebuie să schimbăm modul și ținta finală a educației”, a declarat Sorin Costreie.