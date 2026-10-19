Ministrul propus pentru Educație și Cercetare, Sorin Costreie, vrea să obțină informații inclusiv de la Serviciul Român de Informații (SRI), pentru a înțelege de ce nu au fost luate măsuri înainte ca un elev de clasa a VII-a să atace cu un cuțit o profesoară și un coleg, la o școală din Bistrița-Năsăud. Oficialul consideră că incidentul ridică probleme legate de radicalizare și prevenirea violenței în mediul școlar.

După audierile din comisiile parlamentare pentru funcția de ministru al Educației, Sorin Costreie a spus că a discutat cu directorul școlii, inspectorul general și primarul. Potrivit acestuia, profesoara de Matematică și elevul care a intervenit pentru a o apăra sunt în viață și se află într-o stare bună, deși cadrul didactic a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

„Am sunat azi acolo, am vorbit și cu doamna director, am vorbit și cu inspectorul general și cu primarul. Atât profesoara de Matematică, care era la clasa a VI-a, când a fost atacul, este ok, a suferit o intervenție chirurgicală și este ok, se pare că plămânul este afectat, dar și elevul care a sărit să o apere. Deci, ei sunt ok, ce nu este ok este această situație de radicalizare”, a afirmat Costreie.

Ministrul propus consideră că incidentul trebuie analizat dincolo de momentul atacului, mai ales în condițiile în care, potrivit informațiilor pe care le are în prezent, elevul ar fi publicat anterior conținut pe TikTok și ar fi existat semne care puteau indica o problemă.

„Ați văzut, sunt alte cazuri, înțeleg că a fost un caz similar în Polonia. Deci aici vorbim de un pattern, lucrurile nu se întâmplă chiar întâmplător, să zic așa, dar situația o știu în măsura în care o știu acum, dar voi vrea date inclusiv de la SRI, din multe alte locuri să înțelegem pentru că vorbim de radicalizare. Eu înțeleg că el a postat înainte pe TikTok, înțeleg că erau semne dinainte și trebuie să vedem exact de ce nu s-au luat niște măsuri”, a menționat Costreie.

Acesta a descris incidentul drept o situație îngrozitoare și a subliniat că școala trebuie să aibă un rol mai important în formarea copiilor, inclusiv în ceea ce privește grija față de ceilalți.

Sorin Costreie a anunțat că a discutat deja cu un coleg responsabil de învățământul preuniversitar despre elaborarea unor reguli care să ajute la gestionarea unor astfel de situații. El a subliniat că prioritatea trebuie să fie prevenția, deoarece intervențiile ulterioare pot veni prea târziu.

„Deja am vorbit cu colegul meu de la preuniversitar și vom vrea să venim cât de repede se poate, pentru că ideea nu este să ne grăbim, ci să facem lucrurile bine cu statutul elevului și statutul profesorului în care să fie prinse astfel de situații. Dar aș merge mult pe prevenție, pentru că aici, în clipa în care s-a ajuns, este uneori mult prea târziu. Slavă Domnului că acum îi avem pe cei doi în viață, dar putea să fie mult mai rău”, a declarat ministrul propus.

Întrebat despre posibilitatea interzicerii accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârste sub 14 ani, Sorin Costreie a spus că ia în calcul această variantă, despre care a afirmat că ar putea face parte dintr-o inițiativă europeană.

Oficialul consideră însă că restricțiile nu sunt suficiente și că elevii trebuie pregătiți să folosească în siguranță platformele digitale.

„Marea problemă nu este cu interzisul, că uneori interzicând creezi fructul oprit, marea problemă este să-i pregătim pe copiii noștri, inclusiv pentru a naviga pe aceste rețele sociale și a fi acolo în mediul virtual și digital. Deci pe mine mă interesează mult mai mult ce vă spuneam - această educație relevantă, inclusiv pentru aceste cazuri”, a mai arătat ministrul propus.

Referitor la proiectul anunțat de social-democratul Bogdan Ivan, Costreie a spus că îl susține, în principiu, ca măsură tranzitorie, până când copiii vor fi pregătiți să utilizeze rețelele sociale în mod responsabil.

O altă măsură luată în calcul vizează verificarea elevilor la intrarea în unitățile de învățământ, pentru a împiedica accesul cu obiecte periculoase. Sorin Costreie a spus că legislația ar putea fi modificată, însă orice decizie trebuie analizată cu atenție, inclusiv din perspectiva siguranței elevilor și a profesorilor.

„Bineînțeles - e posibil și o să analizăm cu maximă atenție, inclusiv acest lucru. Noi știm că avem o problemă cu paza de la școală, cu multe alte lucruri care țin de securitatea copiilor și a profesorilor și a întregului personal (…). Deci, dacă e nevoie, vom ajunge și la astfel de măsuri în care, ca la aeroport sau în alte medii care se vor sigure, să fie controlați astfel încât să nu mai intre cu cuțite, pentru că astăzi el era cu un cuțit.”

Ministrul propus a atras atenția că introducerea unor astfel de verificări nu se poate face rapid și ar putea presupune instalarea unor detectoare de metale. El a cerut o analiză a situației înainte de stabilirea măsurilor concrete, ținând cont și de presiunea emoțională generată de incident.

Costreie a legat problema siguranței din școli și de fenomenul bullyingului, precum și de agresiunile verbale, despre care a spus că sunt tot mai prezente în societate și, implicit, în mediul școlar.

Un elev de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a atacat cu un cuțit o profesoară, luni dimineața, și a rănit un coleg, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Incidentul a readus în atenție măsurile de prevenire a violenței în școli, siguranța cadrelor didactice și a elevilor, precum și rolul pe care îl pot avea semnalele apărute înaintea unor asemenea acte. Sorin Costreie susține că autoritățile trebuie să stabilească ce s-a întâmplat înainte de atac și dacă existau informații care ar fi putut permite intervenția la timp.