Mitică Dragomir ar putea scăpa de dosarul de mită pentru drepturile TV din Liga 1, după recuzarea admisă de Instanța Supremă

Dumitru Dragomir a mai înregistrat o victorie în instanță în dosarul său legat de mita primită pentru drepturile TV ale meciurilor din Liga 1. Mai exact judecătorii au aprobat cererea de recuzare a completului, formulată de el și de alți inculpați.

Magistrații Înaltei Curți au aprobat cererea de recuzare în dosarul în care Mitică Dragomir este acuzat că ar fi primit 3 milioane de euro mită pentru favorizarea RCS RDS la atribuirea drepturilor TV legate de meciurile din Liga 1.

Dosarul se află pe rolul instanțelor de mai bine de 10 ani, în timp ce înfracțiunea ar fi fost comisă între 2009-2010. Ancheta a ajuns la judecată în 2015, a primit chiar și o soluție în primă instanță în care Mitică Dragomir era condamnat la închisoare cu executare.

Numai că decizia a fost contestată la Curtea de Apel care a desființat sentința și a trimis dosarul la rejudecare de la zero. Acest lucru s-a întâmplat în 2021, iar între timp cauza a mai fost afectată și de decizia CCR cu privire la prescpriția penală. Însă lovitura de grație vine abia acum de la Înalta Curte.

Odată cu admiterea cererii de recuzare lucrurile pot lua o întorsătură complicată pentru dosar. Completul la care va fi repartizat poate decide că o parte dintre probe trebuie refăcute, sau chiar că anumite proceduri trebuie reluate. Ceea ce ar însemna o durată și mai extinsă a procesului penal, care deja este de peste 10 ani.

Nu este exclusă varianta ca la sfârșitul procesului să se constate prescripția tuturor faptelor, deci dosarul să fie închis. Cert este că fostul președinte al LPF nu pare deloc îngrijorat de această situație. Deși acuzațiile din dosar sunt extrem de grave, acesta nu a fost în arest preventiv. De altfel este unul dintre puțini oameni de fotbal implicați în anchete penale care nu a fost închis nicio zi.