Înalta Curte dă în judecată Guvernul pentru salariile restante ale magistraților

Magistrați/ sursa foto: dreamstime.com
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat luni că a dat în judecată Guvernul României și Ministerul Finanțelor, în contencios administrativ, pentru amânarea plății unor drepturi salariale restante ale magistraților.

Măsura vine după ce instanța supremă a transmis o plângere prealabilă la Guvern, criticând deciziile recente privind drepturile judecătorilor și efectele acestora asupra independenței sistemului judiciar.

Cererea de chemare în judecată, semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, vizează, printre altele, aplicarea de amenzi premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor în cazul în care aceștia nu vor pune în executare deciziile instanței. Documentul a fost înaintat Curții de Apel București, care va soluționa litigiul.

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Conform proiectului de buget pentru 2026 transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor, ÎCCJ urma să primească aproape 5 miliarde de lei, o creștere de aproximativ 50% față de anul precedent, bani destinați achitării drepturilor salariale restante rezultate din majorări aprobate retroactiv prin hotărâri judecătorești.

FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în așteptare
Electrocasnice noi pentru familiile din Republica Moldova. Guvernul lansează o nouă rundă de vouchere
Când au apărut restanțele

Restanțele au apărut după ce, în 2023, Înalta Curte – condusă atunci de Corina Corbu – și Parchetul General – condus de Alex Florența – au decis majorarea cu 25% a salariilor judecătorilor și procurorilor, măsură aplicată retroactiv începând cu anul 2018. Guvernul a amânat însă o parte din plăți, direcționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

ÎCCJ .Sursa Foto: Arhiva EVZ

În documentul depus la Curtea de Apel, ÎCCJ solicită: punerea la dispoziție a tuturor fondurilor necesare pentru plata salariilor restante, emiterea actelor administrative și efectuarea tuturor demersurilor bugetare, stabilirea unui termen de executare de maxim 10 zile, aplicarea de amenzi de 20% din salariul minim brut pe zi de întârziere pentru persoanele responsabile și penalități de 2% pentru fiecare zi de întârziere.

Ce spune Înalta Curte

Înalta Curte susține că întârzierea plăților afectează dreptul de proprietate al judecătorilor și subminează principiul separației puterilor în stat, punând în pericol legitimitatea instanțelor. În comunicatul său, ÎCCJ subliniază că „executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională.

Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt supuse unor mecanisme de reeşalonare unilaterală, statul își arogează dreptul de a decide singur când și cum își îndeplinește obligațiile, ceea ce este incompatibil cu ordinea juridică.”

18:54 - Programul magazinelor Kaufland în perioada Sărbătorilor Pascale. Clienții pot comanda și online
18:48 - Rusia introduce în teren drone false de tip Shahed, cu rază lungă de acțiune
18:41 - Starea de urgență energetică în Republica Molodva ar putea fi ridicată după repunerea liniei Vulcănești–Isaccea
18:35 - Trump, evaluat de Băsescu, în contextul conflictului din Iran: Mincinos patologic, om bolnav
18:28 - FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în aște...
18:22 - Plățile Apple, suspendate în Rusia pentru a limita accesul la VPN

Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA
America vrea să iasă din război, dar nu știe cum
