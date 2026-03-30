Înalta Curte dă în judecată Guvernul pentru salariile restante ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat luni că a dat în judecată Guvernul României și Ministerul Finanțelor, în contencios administrativ, pentru amânarea plății unor drepturi salariale restante ale magistraților.

Măsura vine după ce instanța supremă a transmis o plângere prealabilă la Guvern, criticând deciziile recente privind drepturile judecătorilor și efectele acestora asupra independenței sistemului judiciar.

Cererea de chemare în judecată, semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, vizează, printre altele, aplicarea de amenzi premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor în cazul în care aceștia nu vor pune în executare deciziile instanței. Documentul a fost înaintat Curții de Apel București, care va soluționa litigiul.

Conform proiectului de buget pentru 2026 transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor, ÎCCJ urma să primească aproape 5 miliarde de lei, o creștere de aproximativ 50% față de anul precedent, bani destinați achitării drepturilor salariale restante rezultate din majorări aprobate retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Restanțele au apărut după ce, în 2023, Înalta Curte – condusă atunci de Corina Corbu – și Parchetul General – condus de Alex Florența – au decis majorarea cu 25% a salariilor judecătorilor și procurorilor, măsură aplicată retroactiv începând cu anul 2018. Guvernul a amânat însă o parte din plăți, direcționând fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

În documentul depus la Curtea de Apel, ÎCCJ solicită: punerea la dispoziție a tuturor fondurilor necesare pentru plata salariilor restante, emiterea actelor administrative și efectuarea tuturor demersurilor bugetare, stabilirea unui termen de executare de maxim 10 zile, aplicarea de amenzi de 20% din salariul minim brut pe zi de întârziere pentru persoanele responsabile și penalități de 2% pentru fiecare zi de întârziere.

Înalta Curte susține că întârzierea plăților afectează dreptul de proprietate al judecătorilor și subminează principiul separației puterilor în stat, punând în pericol legitimitatea instanțelor. În comunicatul său, ÎCCJ subliniază că „executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională.

Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt supuse unor mecanisme de reeşalonare unilaterală, statul își arogează dreptul de a decide singur când și cum își îndeplinește obligațiile, ceea ce este incompatibil cu ordinea juridică.”