Datele oficiale oferite de Casa Națională de Pensii Publice indică o creștere ușoară a numărului de persoane care încasează pensii de serviciu. În luna septembrie, numărul total al acestor beneficiari a ajuns la 12.003 persoane, înregistrându-se o creștere cu opt persoane comparativ cu luna anterioară.

Din totalul celor înregistrați în evidențe, 7.934 de persoane încasau o pensie care includea și o componentă bazată pe contributivitate.

Segmentul cel mai numeros în rândul beneficiarilor este reprezentat de foștii procurori și judecători, reglementați de Legea 303/2022. Această categorie însumează 5.875 de pensionari, dintre care 2.541 au pensie provenită din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Fostul personal din justiție înregistrează și cele mai mari valori medii ale veniturilor lunare. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.682 lei, din care 7.617 din BASS şi 22.545 de la bugetul de stat, potrivit Agerpres.

Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, protejat de Legea 83/2015, numără 1.314 beneficiari, aproape toți (1.313 persoane) având și o componentă contributivă. În cazul acestora, pensia medie înregistrată a fost de 13.179 de lei, suma de 8.140 de lei fiind acoperită din bugetul de stat.

Un alt grup de beneficiari este cel al foștilor angajați ai Curții de Conturi. În evidențe figurau 712 pensionari, toți având pensie din BASS. Pentru aceștia, valoarea medie a venitului lunar a fost de 10.790 de lei, cu o cotă suportată din bugetul de stat de 2.722 de lei.

Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor, încadrat sub prevederile Legii 130/2015, însumează 2.470 de pensionari. Dintre aceștia, 2.036 beneficiază de pensie din BASS. Pensia medie calculată pentru această categorie este de 7.381 de lei, din care suma de 4.504 lei provine din bugetul de stat.

În domeniul diplomatic și consular, Legea 216/2015 se aplică pentru 776 de persoane, 683 având și componentă BASS. În cadrul acestui grup, pensia medie este de 7.062 de lei, din care 3.061 lei sunt alocați din bugetul de stat.

Nu în ultimul rând, funcționarii publici parlamentari înregistrează 856 de beneficiari, dintre care 649 au pensie BASS. Media lunară pentru aceștia ajunge la 6.285 de lei, din care 3.554 de lei reprezintă cota suportată din bugetul de stat.